Alcalde de Trujillo Alto se niega a hablar sobre querella de hostigamiento radicada en su contra

El alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, se negó a hablar sobre la querella de hostigamiento sexual que radicó una empleada del municipio en su contra debido a que la investigación aún se encuentra en curso.

Rodríguez González fue cuestionado por el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, sin embargo, el alcalde se limitó a indicar que la investigación continúa y que prefiere no realizar ningún comentario.

“Eso es una querella ante la Comisión Federal de Empleo y estamos esperando a que culmine el trabajo la comisión”, expresó. Del mismo modo negó que haya sido entrevistado por una investigación que estaría realizando el Partido Popular Democrático (PPD).

“He tenido conversaciones, pero entrevistado como tal no he sido entrevistado”, añadió.

“Yo no quiero hacer comentarios sobre eso porque como están en investigación...yo por el momento me he mantenido sin hacer comentarios”, expresó.

Ante las preguntas del periodista sobre si cometió o no los actos por los cuales se le ha señalado, este dijo: “No quiero hablar sobre el tema”.

En el mes de mayo se confirmó por parte del Departamento de Justicia que se realiza una investigación sobre las denuncias realizadas por una empleada del Municipio de Trujillo Alto por presunto hostigamiento sexual por parte del alcalde, Pedro Rodríguez González.

El propio alcalde había indicado unos días antes que una empleada del municipio había radicado una querella en su contra.

“El pasado 3 de mayo de 2023 advine en conocimiento de una querella administrativa por hostigamiento sexual presentada por una empleada municipal, implicando a mi persona. Por instrucciones mías, el equipo legal y de recursos humanos del municipio están trabajando diligentemente con el protocolo establecido y en la mayor disposición de brindar toda la información solicitada para que este caso se pueda dilucidar lo antes posible con la confidencialidad que amerita”, expresó el alcalde en ese momento.

Rodríguez González llegó a la alcaldía de Trujillo Alto en agosto del 2022, luego de la salida de José Luis Cruz Cruz quien tuvo que salir tras ser investigado por las autoridades federales.