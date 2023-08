Firma de contabilidad puertorriqueña contará con oficinas en Estados Unidos

La firma de contabilidad boricua, Sanabria & Associates, contó con un 32% de crecimiento en el último año. Ahora, luego de celebrar 30 años de servicio, está en la mira de ofrecer sus servicios en los Estados Unidos.

La primera apertura anunciaron que será en el estado de Florida. El presidente de Sanabria & Associates, Ramón J. Sanabria, destacó que “aunque los trabajos se realizan desde nuestra oficina de Puerto Rico, queremos seguir creando más y mejores empleos en este plan de expansión. Sabemos que el contable es una persona de confianza, por eso es importante tener las oficinas localmente en cada lugar que queremos impactar, pero aspiramos a crecer nuestra plantilla en Puerto Rico para poder impactar en Estados Unidos y el Caribe. Nuestra meta para los próximos 10 años es lograr contar con una oficina en al menos 15 de los Estados de Estados Unidos”.

Otra de las metas de la empresa es ayudar a jóvenes a emprender en el campo de la contabilidad, están en la búsqueda constante de Contadores Públicos Autorizados que trabajen actualmente para una firma y tengan el sueño de abrir su propia empresa preferiblemente en su pueblo natal. Este proyecto busca impactar 35 CPA’s en los próximos cinco años, generando 2.5 millones anuales en ingresos y crear al menos 200 nuevos empleos.

“Queremos brindarles información vital sobre como seleccionar la entidad adecuada para su negocio. En el evento virtual van a adquirir conocimientos claves sobre cómo incorporar su negocio de manera apropiada, aprender a registrar el mismo y otros temas financieros esenciales que contribuirán al crecimiento de los pequeños y medianos comerciantes”, mencionó Sanabria.

En adición, desean impactar a 1,500 empresarios, para ello están organizando un evento virtual gratuito que tiene como objetivo reunir emprendedores puertorriqueños que desean abrir sus negocios, para orientarlos sobre el proceso.

La firma ofrece diversos servicios financieros que incluye consultoría, planes de negocios, proyecciones financieras, incorporaciones, planillas para individuos y corporaciones, tiene como clientes a empresas tales como Empire Gas, Days & Towers, Sea Freight Logistics Inc.; The Home Warehouse, Inc.; 360 Auto, LLC; Farmacia Americana, Inc.; Academia Cristiana Cohélet, Inc.; Carruchini Distributors y Professional Logistic.

Para más información de Sanabria & Associates sus programas y eventos virtuales pueden acceder a: Sanabria & Associates, LLC (Facebook) y Sanabria & Associates (LinkedIn).