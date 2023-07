Jefe del FBI complacido con veredicto contra Félix Verdejo

Joseph Gonzalez, special agent in charge del FBI en Puerto Rico. (Dennis A.)

El jefe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Joseph González, se mostró complacido con el veredicto de culpabilidad emitido ayer, viernes, contra Félix Verdejo por la muerte de Keishla Rodríguez y su hijo no nacido.

“En casos como estos, todo lo que podemos hacer es darlo todo en la búsqueda de la justicia. Puedo decir que mi equipo hizo exactamente eso y estoy orgulloso de su dedicación (...) Hicimos lo que hacemos y se hizo justicia”, destacó González en declaraciones escritas.

De igual forma, el agente especial recalcó que, a pesar de haber logrado justicia para la joven, “hay daños que nunca se pueden reparar, ni siquiera con un veredicto justo”.

Por su parte, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, condenó los actos de violencia perpetrados contra Rodríguez.

“Apoyamos firmemente a la familia de Keishla Rodríguez Ortiz y a todos aquellos en la comunidad que buscaron justicia por este acto sin sentido, cruel y atroz de violencia premeditada y a sangre fría contra Keishla y su hijo por nacer”, dijo Muldrow.

Asimismo, Muldrow agradeció al FBI, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el Departamento de Seguridad Pública, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y al Departamento de Justicia, por la investigación realizada.

Fue en horas de la noche del viernes, en el Tribunal Federal, en Hato Rey, que la fiscalía federal logró probar unánimemente que Verdejo es culpable de secuestro resultando en el fallecimiento de una persona y la muerte de un menor que aún no había nacido, por los hechos que concluyeron con el asesinato de Rodríguez el 29 de abril de 2021.

No obstante, por los cargos uno (”carjacking”) y tres (uso de arma de fuego), el jurado unánimemente no acordó un veredicto de culpabilidad.

El juez Pedro Delgado Hernández indicó que el ahora convicto por dos cargos será sentenciado el próximo 3 de noviembre a las 2:00 p.m. Verdejo se expone a cadena perpetúa.

Padre de Keishla sobre Verdejo: “No le deseo la muerte, le deseo mucha salud”

A las afueras del Tribunal Federal, la familia de Rodríguez celebró el veredicto de culpabilidad contra Verdejo.

Sobre el veredicto, José Antonio Rodríguez, padre de la joven, indicó que a pesar del horrendo crimen que cometió Verdejo, le desea que salud, pero que por el resto de su vida recuerde lo que le hizo a su hija.

“Siempre he dicho que él viva el resto de su vida pensando todo lo que le hizo a mi hija y esa es su peor condena, yo no le deseo la muerte, le deseo mucha salud, que pueda durar todo el tiempo que pueda durar, si puede durar 200 años que lo dure, no tengo problema con eso pero que se acuerde de lo que le hizo a mi hija siempre”, expresó Rodríguez.

El padre de Keishla también agradeció el apoyo del pueblo de Puerto Rico y la prensa que estuvo durante todo el proceso desde que su hija desapareció en abril del 2021.

José Antonio Rodríguez, Keila Ortiz y Bereliz Rodríguez utilizaron camisas donde exigen “Justicia para Justin”. En referencia a Justin Santos, hermano del exponente urbano Arcángel, quien también falleció en el Puente Teodoro Moscoso.

De hecho, Carmen Rosa Santos también acudió al Tribunal Federal para apoyar a la familia en el juicio.

Por su parte, Keila Ortiz también agradeció a las personas que acudieron a las afueras del Tribunal Federal para celebrar que se le hizo justicia a su hija.

“Le hice justicia a mi hija”, expresó ante preguntas de la prensa. “En esas bocinas que yo escucho, esos son padres como yo que son bien padres, que están pendientes a los hijos”, añadió mientras pasaban vehículos tocando sus bocinas en señal de apoyo.