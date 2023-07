Abogados no descartan apelación de caso contra Félix Verdejo en Boston

Tras el veredicto de culpabilidad en dos de los cuatro cargos que enfrentaba el exboxeador Félix Verdejo en el caso en su contra por la muerte de la joven Keishla Rodríguez y su hijo no nacido, dos abogados criminalistas con experiencia en la corte federal coincidieron en que no se puede descartar una posible apelación del pleito ante al Tribunal de Apelaciones de Boston, Massachusetts.

El jurado no logró a un acuerdo por el cargo de “carjacking” ni por el cargo de utilizar armas de fuego. Sin embargo, se le encontró culpable al exboxeador por el secuestro de Keishla Rodríguez y el asesinato de su bebé por nacer. La vista de sentencia se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2023 a las 2:00pm.

“En todos los casos, y en muchos casos criminales, es común que haya delitos por los cuales el gobierno prevalezca y hay delitos sobre los cuales no se presenta evidencia sobre la totalidad de los elementos o no se puede persuadir al jurado. Eso es lo que ocurrió ayer. No es algo fuera de lo usual”, expresó el licenciado Carlos Sagardía en entrevista con Metro Puerto Rico.

Por su parte, la licenciada María Domínguez coincidió con el pensar de Sagardía y explicó los cargos sobre los cuales no hay unanimidad ni para culpabilidad ni para inocencia, se declaran nulos y se celebra un nuevo juicio a opción del gobierno. Según explicó la licenciada, el futuro del caso, aunque incierto, pudiese ser apelado, e indicó que, aunque cuesta arriba, entiende que se llevará a apelación.

“No hay duda de que se va a apelar. Me parece que es cuesta arriba apelarlo porque la evidencia fue contundente, pero no hay duda de que se va a apelar. Es importante conocer que los potenciales errores que se pueden haber cometido en el juicio no se puede evaluar en un vacío”, dijo Domínguez.

La licenciada añadió que mientras más contundente sea la evidencia, más probabilidad existe de que el error se va a considerar error sin efecto. Además, prevé que lo que van a solicitar es un nuevo juicio o una absolución por insuficiencia de evidencia.

Por otro lado, analizando brevemente la labor del jurado, Sagardía explicó que hicieron lo correcto en aclarar todas sus dudas antes de tomar la decisión final, por lo que los hace un jurado responsable y de no haberlo hecho, no hubiesen entendido los elementos a resolver.

“Si el jurado tenía las preguntas que tenía, hizo lo correcto en hacer todas las intervenciones que hizo y me parece que es evidencia de que fue un jurado responsable y que se dio un debate real dentro del cuerpo del jurado y eso definitivamente es bueno para los juicios por jurado”, expresó.

Sobre el trabajo de la defensa, Sagardía, lo catalogó como “excelente” ya que lograron una victoria parcial sobre ciertos cargos que se presentaron contra el exboxeador.

“Me parece que hicieron un trabajo excelente en la defensa de Verdejo. Levantaron los planteamientos en el tribunal, presentaron su defensa y lograron una victoria parcial en cuanto a ciertos cargos, que no significa que su cliente saldrá en libertad, pero hay que reconocer que hicieron un trabajo excelente a lo largo de la defensa. Nadie puede cuestionar que hayan hecho nada ni impropio ni que hayan sido insensibles por la víctima”, indicó Sagardía.

La oportunidad perdida en la corte estatal

Entre toda la evidencia presentada en el caso, Sagardía expresó que, si el gobierno de Puerto Rico hubiera podido traer la prueba de la triangulación de los teléfonos y la prueba del tema de los peajes, el caso hubiese podido permanecer en la corte estatal.

“A veces eso es lo que se le critica al gobierno estatal y por lo cual se van los casos a la esfera federal por la falta quizás de ese tipo de recursos. El gobierno federal y los fiscales estatales pudieron haber probado un caso y nadie pone en tela de juicio su capacidad, pero el despliegue de recursos que le dio el gobierno federal a este caso a nivel de andamiaje penal completo sobrepasaba los del gobierno de Puerto Rico”, dijo el abogado criminalista.

La “falta de respeto” de manifestantes a los abogados de Félix Verdejo

Debido a que el caso contra Félix Verdejo ha sido uno con mucha atención mediática, la ciudadanía se involucró al punto que hubo manifestaciones en las afueras del Tribunal Federal en Hato Rey exigiendo justicia y manifestando su repudio contra el acusado y hasta su equipo legal.

“Los derechos de las víctimas sí tienen su espacio y primacía en el sistema penal de Puerto Rico, pero los abogados de defensa también y eso de estarle faltando el respeto y gritándole, insultándole a dos profesionales que están haciendo un trabajo de manera ética allí a mí me parece que la prensa de Puerto Rico ha sido bien liviana en denunciarlo”, indicó Sagardía.

“Al igual que buscan a los abogados penalistas para que opinen sobre todos estos temas, al igual los deben defender cuando están allí haciendo su trabajo, al igual que la prensa. No he visto eso en la discusión pública de Puerto Rico y me parece que es algo que hay que traer a colación”, señaló el licenciado.