José Luis Dalmau arremete contra Pierluisi por ataques contra el ELA

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, arremetió contra el gobernador Pedro Pierluisi después de que este criticara al Estado Libre Asociado y el pacto que el miembro del Partido Popular Democrático (PPD) presentó como solución al estatus de Puerto Rico.

“El gobernador Pedro Pierluisi falta al respeto al pueblo de Puerto Rico al calificar como indigno al Estado Libre Asociado. El ELA es el estado de derecho vigente, que fue creado por delegados de tres sectores ideológicos distintos y validado por el pueblo de Puerto Rico a través del voto democrático”, declaró Dalmau Santiago.

Dalmau Santiago, además, advirtió al gobernador que cualquier consulta de estatus local que pretenda convocar tiene que cumplir con los parámetros de la ley 165 del 2020.

“Esta ley no le da un cheque en blanco al gobernador para poner las definiciones por capricho, ni de la forma que él quiera. La misma ley que creó el PNP – después de las elecciones y antes del cambio de gobierno – establece unos parámetros para la selección de las definiciones”, explicó el presidente del Senado.

Pierluisi Urrutia, gobernador de Puerto Rico, considera que la propuesta del presidente del Senado de oficializar el pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico “no aporta nada nuevo”.

“Ahí no hay nada nuevo. Todo lo que están proponiendo son cosas que se han propuesto en el pasado hasta décadas atrás. Nunca han recibido apoyo en el Congreso. Son propuestas irreales, son propuestas fantasiosas”, afirmó el gobernador.

Por esta razón, el gobernador entiende que hay que fortalecer el cabildeo en el Senado de Estados Unidos para lograr que se permita la estadidad. Ante la negativa del Partido Republicano a permitir la estadidad para la isla, Pierluisi Urrutia apuesta a que en el futuro cercano el Partido Demócrata tendrá mayoría en el Congreso.

“Como funciona el Congreso a base de mayoría. Mi expectativa, es que luego de las próximas elecciones, los congresistas demócratas tengan control de la agenda, no sólo en el Senado, sino también en la Cámara. Y cuando eso suceda, vamos a estar en una posición idónea para lograr nuestra meta, que es la igualdad que queremos para todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Tengo que decir que queremos que los republicanos se unan. Yo admito o reconozco que en las filas republicanas hay desconocimiento. Piensan que el puertorriqueño, pues todos los puertorriqueños se van a identificar con el Partido Demócrata en su momento y eso no es correcto. Tenemos que educarlos porque en Puerto Rico hay gente conservadora, hay gente liberal, hay gente moderada. Aquí tenemos de todo, igual que la nación americana en ese sentido, porque yo reconozco que esa es la objeción, aunque no lo verbalizan, que tiene muchos en las filas republicanas en el Congreso. Pero nuevamente, lo importante es seguir adelantando la causa. Lo estamos haciendo en el Congreso en general, pero yo personalmente me estoy concentrando en el Senado. Ya son fácilmente alrededor de 15 miembros del Senado que yo he estado abordando para crear el ambiente y me concentrado en los demócratas, porque ese es el partido al cual yo estoy afiliado a nivel nacional. Pero seguiremos en lucha. Yo no soy el único. La comisionada residente hace lo suyo. Por otro lado, tenemos delegados ante el Congreso, tenemos líderes estadistas de Puerto Rico que viajan regularmente a Washington a hacer este trabajo. Así que es una casa colectiva y la estamos trabajando como es, o sea, como debe ser”, sostuvo.

Sus expresiones se dieron al culminar la actividad del Gobierno de Puerto Rico en conmemoración del natalicio de José Celso Barbosa en el Antiguo Casino de Puerto Rico en el Viejo San Juan el pasado jueves.