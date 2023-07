Aseguran que la Inteligencia Artificial puede ayudar en la solución de la crisis de vivienda en la isla

Ante la crisis de vivienda en Puerto Rico, un grupo de expertos coincidió en que las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial podrían ayudar en la solución de este problema.

La conversación se dio en el panel de Foundation for Puerto Rico (FPR) titulado Inteligencia Artificial y la Crisis de Vivienda en Puerto Rico que contó con la participación de varios panlistas como Vicente Gascó, director de Tredé, Henry Keenan, CEO Red Atlas, el Hon. Ángel Fourquet Cordero, representante y presidente de la Comisión de Vivienda, y Francis Pérez, gerente de investigación de FPR.

“Recientemente FPR publicó un estudio sobre la crisis de vivienda en Puerto Rico. En el mismo, más allá de enumerar factores que impactan la oferta y precios de vivienda, se presentan recomendaciones para mitigar la crisis existente. Con este panel queremos dar continuidad a esta temática tan importante, pero además adentrarnos en cómo la IA puede ser una herramienta para proveer soluciones y promover la vivienda asequible”, expresó Alan Taveras, director de desarrollo y mercadeo de FPR.

Uno de los aspectos en los que más posibilidad vieron los panelistas al uso de la IA para la mitigación de la crisis de vivienda, es los aspectos de recopilación de data y optimizar el proceso de permisos.

“En Puerto Rico las bases de datos son tan poco confiables y tan poco accesibles, no hay una realidad expresada en ellas. Combina eso con que no hay un inventario real (de vivienda) y cómo podemos trabajar sobre un problema si no conocemos la realidad. Estos recursos tecnológicos nos dan oportunidades de aumentar eficiencia, aumentar capacidad de organizarnos, entender nuestra realidad, crear bases de datos reales y manejables para poder nosotros trabajar en soluciones reales”, expresó durante su participación el representante y presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Hon. Ángel Fourquet Cordero.

“Creo que hay un reconocimiento de que tenemos que modernizar nuestros sistemas de datos y nuestra estrategia para atacar los problemas y buscar la solución más allá de los recursos existentes”, añadió.

Por su parte, Henry Keenan, CEO de Red Atlas estableció cómo a través del uso de IA pueden crear bases de datos y validar información agilizando así los trabajos.

“Con la IA se facilita el proceso de recopilación de data. Nosotros a través del uso de esta tecnología podemos matchear los números de catastro con los permisos, y con los permisos podemos conectar con direcciones, y esto a su vez con los anuncios de bienes raíces, facilitando así la recopilación de data en nuestras operaciones”., expresó.

Durante la conversación los panelistas establecieron además sus perspectivas en torno a la adopción de la IA, su impacto y los beneficios que podría representar una implementación temprana de la tecnología.

Panel sobre Inteligencia Artificial Foto suministrada por Foundation for Puerto Rico

“Hay una cita que me llamó mucho la atención que decía que la IA es como la máquina de vapor para el cerebro, lo que la máquina de vapor fue para la revolución industrial, esta tecnología puede tener ese rol para nosotros como seres humanos. Yo no creo que la IA venga a sustituir a la gente, las personas que sepan utilizar la IA sustituirán a quienes no sepan usarla en términos de la empleomanía”, manifestó Vicente Gascó, director de Tredé.

A través de una agenda de eventos e iniciativas como el panel celebrado, FPR tiene el interés de orientar a la ciudadanía sobre el uso de la Inteligencia Artificial, de manera que los puertorriqueños puedan estar educados y preparados para adoptar esta tecnología.

“La IA es una realidad, muchos le llaman la cuarta revolución industrial, y su adopción traerá cambios inevitables. Nuestro interés es que Puerto Rico este preparado para navegar esta ola tecnológica y que al estar listos e instruidos su impacto sea positivo para nuestro desarrollo económico y social”, añadió Taveras.