Gobernador dice hay que fortalecer el cabildeo en el senado de Estados Unidos

El gobernador de Puerto Rico, Pierluisi Urrutia, expresó que necesita fortalecer el cabildeo en el Senado de Estados Unidos con el objetivo de lograr la estadidad para la isla. Ante la negativa del Partido Republicano para permitir la estadidad, el gobernador confía en que el Partido Demócrata obtendrá una mayoría en el Congreso en un futuro cercano.

“Como funciona el Congreso a base de mayoría. Mi expectativa es que luego de las próximas elecciones, los congresistas demócratas tengan control de la agenda, no sólo en el Senado, sino también en la Cámara. Y cuando eso suceda, vamos a estar en una posición idónea para lograr nuestra meta, que es la igualdad que queremos para todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico”, afirmó el gobernador.

Pierluisi Urrutia reconoció que hay desconocimiento en las filas republicanas sobre la diversidad política en Puerto Rico y subrayó la importancia de educar al respecto. Afirmó que en la isla hay personas con diferentes inclinaciones políticas, al igual que en la nación americana en general.

“Tenemos que educarlos porque en Puerto Rico hay gente conservadora, hay gente liberal, hay gente moderada. Aquí tenemos de todo, igual que la nación americana en ese sentido, porque yo reconozco que esa es la objeción, aunque no lo verbalizan, que tiene muchos en las filas republicanas en el Congreso”, puntualizó el gobernador.

El gobernador aseguró que ha estado abordando a unos 15 miembros del Senado y se ha concentrado en el Partido Demócrata, al cual está afiliado a nivel nacional. Sin embargo, resaltó que no está solo en esta misión, ya que otros líderes estadistas de Puerto Rico también están trabajando arduamente en el Congreso para alcanzar este objetivo.

De igual forma para el gobernador, la propuesta del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago de oficializar el pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico no tiene nada nuevo.

“Ahí no hay nada nuevo. Todo lo que están proponiendo son cosas que se han propuesto en el pasado hasta décadas atrás. Nunca han recibido apoyo en el Congreso. Son propuestas irreales, son propuestas fantasiosas. Tanto presidentes como líderes del Congreso han dicho que no hubo tal pacto bilateral como cuestión de derecho estadounidense. Eso no es posible”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Los tratados son unilaterales, los tratados del gobierno de los Estados Unidos, los pactos del gobierno de Estados Unidos son unilaterales, en el sentido que una de las dos partes puede básicamente salirse del tratado o pacto. Yo lo digo como un ejemplo. También está la solicitud de que aquí podamos decidir si las leyes federales aplican o no es irrisoria. Eso también, eso lo están planteando desde antaño en el Congreso. Eso no se va a permitir porque ningún Estado tiene ese poder. Y cómo va a ser posible que dentro de la Constitución de Estados Unidos se le permita a un territorio tener ese poder. Cuando la propia Constitución dice que los territorios están sujetos a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos”, añadió.