Representante cataloga como “separatista” la nueva propuesta del ELA

El representante Carlos “Johnny” Méndez catalogó la propuesta sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA) presentado por el presidente del Senado como separatista.

“Hoy otro líder del Partido Popular presenta ‘otra’ definición de la colonia, del ELA. Esta propuesta no es relevante, pues la misma no es viable en el sistema constitucional del gobierno federal de los Estados Unidos. Las tres ramas de gobierno-Casa Blanca, Congreso y el Tribunal Supremo-han rechazado el ELA, dejando claro que no es otra cosa que una colonia y que los poderes sobre Puerto Rico recaen en el Congreso. El gobierno federal también ha dejado claro que no hay garantía constitucional de ciudadanía estadounidense sin ser estado de la unión. En palabras sencillas, solo bajo la estadidad está garantizada la ciudadanía”, comentó el expresidente cameral.

“Para ser claros, la propuesta se centra en un pacto entre dos países independientes, un pacto de autonomía que le permite al gobierno de Puerto Rico evaluar qué leyes y reglamentaciones federales aplica o no. Otra vez, esto no es otra cosa que una propuesta de independencia mediante la libre asociación”, añadió el líder del PNP en la Cámara.

En la mañana de hoy, el presidente del Senado presentó una nueva versión del desarrollo del ELA la cual presentará ante el Congreso. La misma está basada en la creación de un pacto de autonomía entre Puerto Rico y los Estados Unidos, en el cual el gobierno local tendrá el poder de escoger la aplicación de leyes y reglamentación federal.

“Mi llamado a es a todo estadista, a todo hombre y mujer que atesora la ciudadanía estadounidense, la seguridad de una relación sólida y garantizada con nuestra nación, los Estados Unidos, a ver esta, así como propuestas similares, como lo que son, instrumentos para empujarnos hacia la independencia. A todo miembro del Partido Popular que quiera la unión permanente con los Estados Unidos, el PNP es el único partido que aboga y lucha por la estadidad. Aquí tienen las puertas abiertas”.