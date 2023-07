Aún sin veredicto: Jurado del caso contra Félix Verdejo solicita continuar deliberando mañana

El jurado compuesto por nueve hombres y tres mujeres, continuará deliberando mañana el destino del boxeador profesional Félix Verdejo, acusado de carjacking y secuestro que resultó con el asesinato de su pareja consensual, Keishla Rodríguez Ortiz, el 29 de abril de 2021.

A eso de las 6:20 de la tarde de hoy miércoles el jurado le solicitó al juez federal Pedro Delgado excusarse hasta mañana tras ocho horas de deliberación. Pasadas las 3:40 p.m. el grupo aún no llegaba a un veredicto que era esperado por familiares del púgil que se mantenían en el tribunal en espera.

Ayer a eso de las 4:30 de la tarde, el jurado había pedido un receso al juez que preside el juicio, el magistrado Pedro Delgado Hernández, hasta hoy, miércoles, para comenzar la deliberación.

Esta mañana, el juez, a eso de las 9:30 de la mañana indicó que se le entregaría dos copias de las instrucciones dadas al jurado tal y como se lo habrían solicitado más temprano en la mañana.

Más tarde, a eso de las 3:30 p.m. el juez abrió sala y anunció la situación con el veredicto.

“El jurado hizo dos preguntas, una de los ‘slides’ y otra sobre nombres. Se consultó con los abogados y las preguntas fueron contestadas”, indicó el juez, que luego salió de la sala.

Por ‘slides’ se infiere que se trata de la presentación de la Fiscalía el lunes pasado, aunque no se indicó a qué nombres se refería. Sin embargo, no se le entregaría la presentación, explicó el fiscal Jonathan Gottfried, al no ser esta parte de la evidencia.

Del jurado no llegar a un veredicto unánime de culpabilidad, se podría declarar al jurado colgado y tendría que comenzar un nuevo proceso de juicio.

Ayer tras las argumentaciones finales de la defensa y fiscalía, el juez federal Pedro Delgado impartió las instrucciones al jurado y luego de una hora se retiraron a deliberar. Sin embargo, a eso de las 4:45 de la tarde, el jurado envió una nota al juez para pedir ser excusados y continuar hoy con el proceso. Posteriormente, el juez impartió instrucciones de que no deben hablar con nadie sobre el caso ni escuchar noticias.

En el día número 22 del juicio contra el exboxeador Félix Verdejo por la muerte de la joven Keishla Rodríguez y su hijo no nacido, la defensa del acusado presentó sus argumentos finales donde intentó crear dudas sobre cada uno de los testigos presentados por fiscalía federal.

El licenciado Jason González, abogado de Verdejo, fue directamente contra el testigo principal y cómplice de los hechos, Luis Cádiz Martínez, a quien señaló por “mentirle” al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), fiscalía y al jurado.

Según González, Cádiz Martínez cambió en varias ocasiones su testimonio y específicamente se refirió a cuando dijo que Verdejo fue quien disparó el arma contra Rodríguez y luego cambió su versión.

Además, el abogado de defensa comenzó sus turno de argumentos finales indicando que el caso es uno por carjacking y no por asesinato, según reportó el periodista Luis Guardiola de Telenoticias (Telemundo).

“Este caso no es sobre un asesinato, es sobre un carjacking, no hubo secuestro”, expresó González en sala.

Del mismo modo, González ha ido creando dudas sobre los testimonios de Ricardo Cádiz Martinez (hermano de Luis Cádiz Martínez), Keila Ortiz Rivera (la madre de Keishla Rodríguez) y de Eliz Marie Santiago (exesposa de Félix Verdejo).

Concluyen presentación de caso contra Verdejo

Mientras, durante el extenso periodo de argumentaciones finales de la Fiscalía que se extendió casi seis horas el pasado lunes, el fiscal federal, Jonathan Gottfried, subrayó el testimonio de los agentes que confiscaron el teléfono celular de Verdejo y el agente que entrevistó al púgil el día en que la madre de Keishla levantó la querella en el cuartel de Caimito, en Cupey, y comparó sus reacciones.

Según Gottfried, la reacción de Verdejo al recibir la noticia el mismo jueves, 29 de abril de 2021, sobre la desaparición de Keishla fue una de desentendimiento mientras que se mostró sumamente nervioso el lunes, 2 de mayo de 2021, cuando agentes de la Uniformada confiscaron sus teléfonos celulares, el automóvil Dodge Durango color negro y un arma automática cargada con el número de serie BKKP634.

Gottfried mostró evidencia de que el arma aparecía registrada bajo Verdejo Sánchez, aunque no señaló ante el jurado que tanto la Policía de Puerto Rico como la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) falló en hacer una prueba de pólvora en las manos de Luis Cádiz, coacusado del asesinato y quien presuntamente disparó el arma hacia el agua, una vez Keishla fue lanzada a la laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso.