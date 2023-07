España y Puerto Rico se unen para honrar a soldado español desconocido muerto en guerra hispanoamericana

Hay un evento de honor militar desconocida para gran parte de nuestro pueblo, ligada a nuestro desarrollo histórico y ocurrido durante los últimos días de la Guerra Hispanoamericana en 1898 en suelo puertorriqueño.

Este martes 26 de julio a las 10:00 a.m., el Consulado de España en Puerto Rico, la Administración Municipal de Yauco y la Oficina del Procurador del Veterano recordarán el suceso, al tributar honores a un soldado español desconocido, que muriera en combate en este municipio durante ese conflicto.

El procurador Agustín Montañez Allman, el alcalde Angel Luis “Luigi” Torres, y el Cónsul General de España en la Isla, embajador Josep María Bosch Bessa, realizarán una singular ceremonia en el mismo monumento donde reposan los restos del militar español, que muriera en una refriega contra fuerzas del Ejército Americano que, en 1898, avanzaban hacia la Ciudad del Café desde el poblado de Guánica.

Localizado en la carretera estatal #2 km. 3.0, que lleva de Guánica a Yauco, el monumento funerario fue erigido en el año 1924 por la Casa de España. El mismo marca el lugar donde está la tumba de un soldado español que fue encontrado, ya muerto, por las tropas americanas que avanzaban hacia Yauco.

Explicó Montañez Allman que la Ley 347-2004 declara Monumento Nacional la estructura y los terrenos que la albergan. Originalmente la ley establecía que la Oficina del Procurador del Veterano tendría a su cargo su custodia, pero esta función recae ahora en el Municipio de Yauco.

El Mensaje de la ocasión será pronunciado por el embajador Bosch Nessa, quien estará acompañado de varios representantes de organizaciones cívicas y de comercio españolas radicadas en el país. Entre ellos, el Presidente de la Junta Directiva de la Casa de España, José Eduardo de Santiago y miembros de la Fundación Gaudium Et Spes, Inc. Esta última está dedicada a obra filantrópica para proyectos en sectores marginados como para la preservación cultural e histórica del patrimonio.

Relatos históricos recopilados en diversas fuentes dan cuenta de que, tras el combate de Yauco, el avance de los soldados americanos se topó con el cuerpo del infortunado soldado español. El Capitán Charles Vernon dispuso para su traslado a la enfermería, pero el militar español falleció en el lugar donde se encuentra el monumento, ordenando Vernon que fuera allí mismo sepultado. Ordenó, además, la instalación de una verja alrededor de la tumba improvisada, dejando una inscripción que lee: “This tomb is Protected by the American Government, who ever profane this tomb, will be severely punished”. También publicó un bando ofreciendo recompensa a la persona que señalase al autor o autores del intento de profanación. La propiedad que circunda la tumba consiste en dos acres de terreno.

De acuerdo con el Registro Nacional de lugares históricos del Departamento del Interior de los Estados Unidos, este monumento es considerado como el único en el mundo que tiene en su interior los restos de un soldado y el único dedicado a la memoria de los soldados que batallaron en la Guerra Hispanoamericana, la última guerra peleada en tierra borinqueña y la última librada por el imperio español.

La desaparecida Asociación de Veteranos del Sur, con sede en el Municipio de Yauco, mantuvo bien conservado el monumento, que tiene en su parte superior una inscripción que dice: Homenaje de la Casa de España al heroico y desconocido soldado español 1898 - 1924. Ya para el 11 de octubre de 2000, en la parte media del monumento se colocó una pequeña tarja de bronce con la siguiente inscripción: En homenaje a los héroes del 1898. Asociación de Amigos de los Museos Militares de España 12 de noviembre de 1999.

La tarja fue una iniciativa de su presidente el Teniente General retirado Francisco Castrillo Mazares y del General retirado del Ejército de Estados Unidos, Luis E. González Vale, Historiador Oficial de Puerto Rico.