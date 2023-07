Era “comedia” y “sátira política”: Se defiende hombre que grabó video con amenazas al gobierno

Un ciudadano que realizó unas expresiones de amenaza contra el gobierno de Puerto Rico y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se retractó y describió lo publicado como “comedia” y “sátira política”.

Se trata de José Torres Santiago quien se identifica como “chef” y se fue viral con un video donde insta a la ciudadanía a guardar agua y medicamentos debido a una “revolución” que se estaba planificando para el mes de agosto.

“El canal NL cogió mi video sacó un extracto, lo publicó, de mi canal de comedia y sátira política y dramatización social. Todo lo que yo hago en mi canal, por no verificar si hubieses verificado, todos los videos en mi canal por muchos años y todas las personas que me siguen por muchos años saben que mi canal va dirigido a la comedia, al drama social. Yo nunca he estado en política ni nada de eso”, expresó en un video posterior que publicó en la red social TikTok.

Torres Santiago indicó que cuando se publicó su video por otras cuentas de las redes sociales se borró el texto que identifica como “comedia urbana y sátira política” los videos que publica en TikTok y YouTube.

El hombre también aseguró que es un “personaje social” y se comparó con otras figuras de la comedia como “La Comay” del titititero Kobbo Santarrosa y “El Guitarreño” del comediante Alfonso Alemán.

Durante el día de ayer, el coronel Pedro Sánchez del Negociado de la Policía de Puerto Rico confirmó que se inició una investigación sobre las alegadas amenazas que realizó el ciudadano en las redes sociales.

“Este es un asunto que tiene implicaciones para la seguridad ciudadana y funcionarios públicos, por lo que no lo tomamos de manera liviana y ya iniciamos una investigación. Lo estamos trabajando con la seriedad que amerita”, dijo Sánchez en declaraciones escritas.

En el video que circula en las redes, Torres Santiago instó a tomar sus precauciones ante la proximidad de una guerra civil en la Isla. Les pide que guarden agua, comida y medicamentos.

“Para el mes de agosto nos vamos a reunir diferentes grupos para planificar esta guerra. Acuérdense que los policías tienen armas… nosotros también. Y nos están obligando a que cuando hagamos una manifestación vayamos todos armados… con palos, con diferentes armas… cuchillos, palas, martillos, con cualquier instrumento que haga daño como el que hacen ellos a nosotros”, dijo en el video.

“Puerto Rico prepárate. Se lo estamos diciendo hace tiempo que viene una guerra civil en Puerto Rico. Esta guerra civil va dirigida a combatir contra la corrupción de Puerto Rico. Esto va con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, con toda su familia, y con todos los partidos que están siendo piedra de tropiezo a nuestra población”, señaló.