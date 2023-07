Ciudadana cuenta que conductores le gritaron “vulgaridades” a madre de Arcángel en el Teodoro Moscoso

Una ciudadana que se bajó de su vehículo para asistir a Carmen Santos, madre de Justin Santos el pasado viernes cuando esta realizó una manifestación en el Teodoro Moscoso contó el momento en que se encontró con la situación el pasado viernes.

Se trata de una ciudadana identificada como Yaritza Quiñones quien contó al periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 lo sucedido cuando Santos acudió al puente a protestar por la determinación del tribunal de suprimir la evidencia contra la imputada de provocarle la muerte al joven en noviembre del 2021.

“Veo a la señora con la puerta abierta, su rostro estaba descompuesto y a la misma vez se da la escena de que las personas comienzan a gritar vulgaridades, al gente comienza a sacar sus teléfonos a grabar. Le gritaban vulgaridades, pero nadie se acercaba a preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, si le pasaba algo”, expresó en la entrevista.

La ciudadana contó que en ese momento decide bajarse de su vehículo a asistir a Santos y al preguntarle si se encontraba bien esta le indicó que no.

Según la ciudadana, Santos le dijo que: “ahí mataron a su hijo y que iba a cerrar el puente”.

“En ese momento me impactó mucho, me dio mucha nostalgia, mucho sentimiento me puse nerviosa”, la ciudadana abrazó a Santos para calmarla en medio de la situación.

El pasado viernes, la jueza Nerisvel Durán Guzmán del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró ha lugar la petición de la defensa de Mayra Enid Nevárez Torres para suprimir la prueba de alcohol que se le realizó a la acusada de arrollar a Justin Santos Delanda, hermano del exponente urbano Austin Santos, mejor conocido como “Arcángel”.

Ante esto, el Departamento de Justicia indicó que estará apelando la determinación del tribunal alegando que los fiscales encargados del caso Edmanuel Santiago Quiles y Jesús Torres González presentaron pruebas para demostrar que la prueba de alcohol a la imputada se le hizo bajo su consentimiento.

“Respetamos la labor jurídica de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, pero entendemos que erró en derecho al suprimir la prueba de alcohol realizada a Mayra Enid Nevárez Torres, acusada por provocarle la muerte a Justin Santos Delanda mientras conducía en estado de embriaguez. Por lo que apelaremos la determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

“La Fiscalía de San Juan, muy bien representada por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles y Jesús Torres González, presentó prueba suficiente para que quedara demostrado el consentimiento brindado por la acusada para que se le realizara la prueba de alcohol en la sangre y que dicho proceso se hizo conforme a la ley. Cinco testigos corroboraron el estado en que se encontraba la acusada y el consentimiento otorgado por esta”, añadió.

Del mismo modo, el titular de Justicia aseguró que el procesamiento de Nevárez Torres no termina con la determinación del tribunal y que ahora buscarán que la imputada pague por los delitos de los cuales se le acusa.

Santos falleció en un accidente de tránsito en noviembre de 2021 en el Puente Teodoro Moscoso, acto que se le está intentando inculpar a Nevárez.

Nevárez Torres enfrenta cargos por violaciones de la Ley de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria. De su firma ser determinada como falsa, su posible sentencia a prisión pudiese reducir considerablemente más de 8 años.