Honran a veterano gravemente herido con donación de 50 mil dólares

La empresa constructora de viviendas en Estados Unidos, Stanley Martin Homes, honró al sargento del ejército, Noe “Lito” Santos Dilone, con una donación de $50,000. La misma fue recibida por Homes For Our Troops en la ceremonia de entrega de llaves del nuevo hogar del sargento el 15 de julio en Kissimmee, Florida.

Santos Dilone tuvo su primer combate en Irak en enero de 2005. Mientras estaba allí, su vehículo pasó por encima de múltiples artefactos explosivos improvisados, lo que provocó la muerte de dos de sus compañeros. A él le causó un daño auditivo permanente, así como la pérdida de su pierna izquierda.

El sargento expresó su gratitud a Homes For Our Troops y a sus patrocinadores. Mencionó que esta casa estaba dedicada a la memoria de sus amigos que no lograron salir de aquella explosión que se llevó su pierna.

Por su parte, el presidente de la División de Orlando de Stanley Martin Homes, Eric Marks, agradeció al sargento Santos Dilone y a todos los militares presentes (activos y retirados) por su servicio. También, a la organización por su trabajo con las familias de los militares.

“Estamos orgullosos de asociarnos con Homes For Our Troops y honrar a los héroes de nuestra nación. Es muy gratificante estar hoy aquí celebrando esta ocasión especial con el sargento Santos Dilone y su familia”, expresó Marks.

Homes For Our Troops expresó su gratitud por la contribución de Stanley Martin Homes.

“Estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de compañías como Stanley Martin Homes. Su patriotismo y compromiso con los veteranos de nuestra nación —de los que fui testigo personalmente en la reciente ceremonia de entrega de llaves del sargento del Ejército Lito Santos Dilone— nos permiten avanzar en nuestra misión de Construir Hogares y Reconstruir Vidas”, afirmó el presidente/CEO de HFOT y brigadier general de EE. UU. (Ret) Tom Landwermeyer.

La donación de Stanley Martin Homes ayudará a Homes For Our Troops a construir más casas personalizadas especialmente adaptadas en todo el país para veteranos heridos durante su servicio. Homes For Our Troops construye estas casas donde el veterano elige vivir, y continúa su relación con los veteranos después de la entrega de la vivienda para ayudarles a reconstruir sus vidas. Desde 2004, ha completado más de 360 casas en 44 estados. Su objetivo es construir una vivienda para cada veterano que cumpla los requisitos para recibir una.