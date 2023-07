Piden fondos públicos a FEMA en nombre de la AEE

A través de una carta dirigida a la secretaria de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés), la Principal Oficial Reguladora de Genera PR, Katiuska Bolaños, pide al organismo que autorice de manera expedita fondos públicos para la construcción de un gasoducto que conecte la terminal de la empresa New Fortress Energy y la central de Palo Seco para suministrar gas natural a las plantas auxiliares que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) instaló en Palo Seco desde marzo pasado.

La misiva, en poder de Metro Puerto Rico y que fuera suministrada por el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, está firmada por Bolaños en nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e insiste en que la FERC autorice el proyecto antes del 15 de agosto de este año.

“Nosotros, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, señala la carta fechada al 18 de julio de 2023, “le escribimos con una solicitud urgente para que la FERC permita que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE, en inglés) instale un proyecto de generación de energía temporal de emergencia en nuestra planta de energía de San Juan para interconectarlo a la instalación de manejo de combustible múltiple (instalación MFH) de NFEnergia, LLC. (New Fortress Energy) para recibir combustible para hasta 300 Megavatios de generación de energía de carga base”.

“Esta generación de energía temporal de emergencia está siendo proporcionada por USACE a FEMA a través de Asistencia Federal Directa bajo el Programa de Asistencia Pública como parte de la respuesta al desastre por el huracán Fiona y está siendo ubicada junto con nuestra Planta de Energía de San Juan para que la energía sea evacuada a través de nuestro patio de distribución hacia la red eléctrica”, añade.

La carta, sometida ante la consideración de la FERC en papel timbrado de la AEE y no de Genera PR, insiste en repetidas ocasiones que esta generación de emergencia deber estar operativa para el 15 de agosto a fin de garantizar la capacidad eléctrica suficiente para satisfacer la demanda durante la temporada de huracanes así como estabilizar la red mientras se realizan reparaciones a largo plazo.

De fallar con este cometido, asegura Bolaños, la AEE no logrará la meta ordenada para suministrar la energía necesaria para atender la demanda frente al pico de la temporada de huracanes.

“La AEE cree que la única manera en que sus instalaciones de San Juan pueden acomodar a la generación temporal de emergencia dentro de los parámetros establecidos por la misión de USACE y el Grupo de Trabajo de Estabilización de la Red de Puerto Rico (Task Force) es instalando aproximadamente 220 pies de tubería de 10 pulgadas que se interconectaría con la Instalación MFH mediante la toma existente disponible y permitiría la entrega de gas natural para la generación temporal”, señala el documento.

“New Fortress Energy, el operador de la Instalación MFH, ha indicado a la AEE y al USACE que la instalación está lista, dispuesta y capaz de apoyar la interconexión, pero ha informado a la AEE que la FERC debe aprobar la conexión”, añade aunque no hace la salvedad de que New Fortress Energy es la empresa matriz de Genera Puerto Rico ni de cuánto es el costo total del proyecto.

A pesar de LUMA Energy – empresa encargada de la transmisión y distribución de energía – ha sostenido en varias ocasiones que las métricas de los medidores de calidad de servicio SAIDI (duración de apagones) y SAIFI (frecuencia de estos) han mejorado sustancialmente, la carta firmada por Bolaños asegura que Puerto Rico experimenta la frecuencia más alta de apagones en todo Estados Unidos.

“Hogares en Puerto Rico sufren apagones con una frecuencia aproximadamente 400 veces más alta que el estándar mínimo para Servicios públicos de América del Norte”, señala la carta.

Metro Puerto Rico contactó al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat, quien aseguró que ese organismo no autorizó a la licenciada Bolaños a utilizar el papel timbrado de la corporación pública para remitir la carta, aunque no indicó si se le autorizó a la licencia a comunicarse con la FERC en nombre de la AEE.

“La realidad es que no tendríamos que aprobarlo como tal”, aseguró Gil Enseñat. “Lo que no condonamos es que se haga con el membrete de la Corporación por una persona que no forma parte de esta. Entendemos que se debió de haber coordinado con la AEE antes de hacer el “filing”, cosa que no ocurrió”.

Presionan para su aprobación

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, tronó en contra de la petición de Genera PR denunciando que la empresa, utilizando el nombre de la AEE, intenta presionar a agencias federales a aprobar un proyecto privado con fondos públicos por encima del debido proceso requerido por ley.

“Ellos quieren hacer ese proyecto sin buscar otros permisos ambientales, aprovechándose de la situación del sistema eléctrico para promover la obtención del permiso que FERC no ha querido aprobar hasta ahora y que aún requiere más información de parte de New Fortress”, indicó el representante en entrevista telefónica.

Torres llamó la atención sobre las labores de Bolaños con el bufete Díaz & Vázquez, que representa a la AEE en asuntos regulatorios ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

“Esta licenciada aparece firmando muchos de esos planteamientos que hacia el bufete en representación de la AEE ante el NEPR. Ahora ella trabaja en Genera PR como la jefa de asuntos oficiales regulatorios, o sea, que pasó de ser a la que representaba a la AEE a través de un bufete de abogados, a ser una empleada de Genera”, señaló el veterano representante.

“Ellos (Genera PR) quieren expandir este terminal de gas natural de New Fortress sin siquiera tener los permisos aprobados. Le están diciendo a la FERC que los autorice para montar ese tubo pero utilizando fondos públicos. Quieren que se les de la autorización automáticamente sin pasar por ninguno de los otros procesos de permisologia”, añadió Torres quien resaltó que el director ejecutivo de Genera PR, Brennan McMurray, funge también como director de proyectos de expansión para New Fortress Energy.

Desface entre los esfuerzos

Los tropiezos en el proceso estratégico para delinear un plan efectivo que mantenga la red eléctrica operativa a través de generación auxiliar mientras se hacen reparaciones mayores a las centrales o se decomisan, muestra un desface entre los esfuerzos para la migración a energías renovables establecidos por la política pública local y la insistencia de las autoridades federales en convertir a Puerto Rico en un centro de distribución de gas natural en la región.

Según la actualización semanal de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA, en inglés), la generación de electricidad a base de gas natural en los 48 estados inferiores aumentó en un 9.7 por ciento, o 66.2 Teravatios por hora (TWh), en la primera mitad de 2023, ello en comparación con la primera mitad de 2022, lo que la convierte, asegura la EIA, en la fuente de generación de electricidad con mayor crecimiento, según datos de su monitor de red eléctrica por horas.

A mediados de marzo de este año, el gobernador Pedro Pierluisi anunciaba la llegada a Puerto Rico de los primeros generadores eléctricos de FEMA, que generarían, según indicó, 150 Megavatios adicionales para ayudar a estabilizar la red antes de que comenzara el pico de la temporada de huracanes, en septiembre. Estos generadores solo funcionan a base de combustible diésel o gas natural.

No obstante, Pierluisi indicó en junio pasado que aún no tenía respuesta de FEMA a su petición de incrementar la generación para alcanzar una producción de 700 Megavatios, tal y como había sido el compromiso tanto de FEMA como el Departamento de Energía federal (DOE).

“Se supone que FEMA iba a traer a Puerto Rico – y eso fue una oferta de FEMA y la secretaria del DOE – unos generadores que iban a producir en total más de 700 Megavatios para que con eso pudieran apagar algunas de las plantas generatrices mientras le hacían reparaciones mayores, pero por alguna razón, de la noche a la mañana, FEMA dijo que no iba a traer más generadores de los que habían traído, que solo producen de 300 a 350 Megavatios”, denunció Torres mientras aseguró que ahora mismo los generadores apenas producen 200 Megavatios.

El representante experto en temas de energía explicó que para que FEMA logre esa generación necesita suplir de gas natural estos generadores, combustible que resulta más económico que el diésel. Para ello, el USACE subcontrató a la empresa Weston Solutions, Inc. a través de un acuerdo de seis años por $470, 429, 522 millones para suministrar generación temporal a la planta de Palo Seco.

“Fíjate que USACE no contrata directamente a New Fortress Energy para suministrar el gas natural, así es el juego. USACE contrata a un tercero y esta compañía hace un contrato de empresa a empresa para que sea New Fortress Energy quien les supla el gas, de esa forma hacen ‘bypass’ a todo tipo de propuesta, subasta o reglamentación, porque no lo está contratando el USACE, sino el subcontratista”, señaló Torres.

Asimismo, durante vistas públicas para investigar el desempeño, ejecución y cumplimiento de LUMA Energy a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica, el representante anunció que referiría próximamente a la Oficina de la Contralora una investigación sobre la deuda ascendente a $34.6 millones que mantiene la empresa New Fortress Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por combustible no entregado. No obstante, la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, confirmó a Metro que aún no ha recibido el referido.

No aprobarán los 700 MV

A través de una comunicación escrita, FEMA respondió a las preguntas de Metro Puerto Rico sobre la situación de los generadores de emergencia y adelantó qué no se aprobará la petición del gobierno de incrementar la generación a 700 Megavatios, ello a pesar de que Pierluisi ha dado a entender que aún podrían ser aprobados.

“Los fondos de FEMA para desastres deben estar vinculados directamente a los daños causados por el evento declarado, en este caso el huracán Fiona. Basado en el progreso realizado por el gobierno de Puerto Rico para ciertas reparaciones de emergencia en Aguirre relacionadas con Fiona, los estimados originales de energía provisional, que eran de 700 megavatios, se redujeron a 350 megavatios”, explica la comunicación escrita.

“Entendemos que el Gobierno de Puerto Rico ha solicitado apoyo adicional de todo el gobierno federal, más allá de los 350 megavatios que FEMA puede proveer a través de sus propios programas con la esperanza de que otras agencias federales puedan proveer apoyo”, añade.

FEMA no comentó sobre la propuesta sometida por Genera PR a la FERC y se remitió a referir cualquier comentario a la corporación que mantiene una alianza público-privada con el gobierno. No obstante, FEMA reconoció que asigno al USACE la misión de construir, operar y mantener los 350 megavatios de generación provisional con una obligación, hasta la fecha, de $1,200 millones.