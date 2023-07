DACO asegura están preparados para evitar “caos” con abastos de gasolina en caso de un huracán

Con el acercamiento de las fechas usualmente peligrosas para la época de huracanes, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), junto a personal de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), convocaron una reunión para establecer un plan de acción para la temporada de huracanes que comenzó en junio.

En esta estuvieron presentes mayoristas de gasolina y transportistas para discutir sus roles en la colaboración para el establecimiento de un plan de manejo de emergencias interagencial.

“Estamos trabajando para que no ocurra ningún caos, como ocurrió para el huracán María. Es bien importante que haya transportistas suficientes para que la gasolina y el diésel lleguen a todos nuestros consumidores. Y estamos trabajando para que eso ocurra y estamos preparados para que eso sea”, expresó la secretaria interina de DACO, Lisoannette González Ruiz.

Por su parte, el comisionado del NMEAD, Nino Correa, indicó que ha habido una queja constante de falta de transportistas por las altas horas que laboran, por lo que están buscando adiestrarlos más rápido y entregarles sus licencias de una manera más efectiva.

La secretaria de DACO también destacó que esta es la primera vez que se reúnen las agencias con los mayoristas de gasolina para que haya mayor comunicación con los labores del día a día

“Lo que estamos haciendo en el día de hoy es un ejercicio precisamente para identificar las diferentes áreas de mejoramiento tanto del lado privado como del lado del gobierno”, mencionó el secretario del DSP, Alexis Torres.

Se espera que, al culminar la reunión, establezcan una fecha nueva para reunirse y darle seguimiento a la planificación.

“El comisionado, Nino Correa, y esta servidora tuvimos la oportunidad de, previo al 1 de junio, que fue cuando comenzó la temporada de huracanes, reunirnos y coordinar por ideas del comisionado. Él me sugirió que nos reuniéramos de manera interagencial en equipo para comunicarnos con todos los mayoristas de gasolina, y entonces yo me fui comunicando, me fui reuniendo de manera privada, de manera individual con cada mayorista, y hoy lo estamos haciendo en equipo”, dijo González.