Secretario de Justicia ordena que Oficina de Fiscales requiera informes a fiscal Betzaida Quiñones

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, ordenó a la Oficina de los Fiscales que se le requiera a la fiscal Betzaida Quiñones la entrega de los informes de las investigaciones de los casos del trapero Kevin Fret y Carlos Cotto Cartagena.

Al igual, que indicó esta mañana, el titular de Justicia reiteró que refirió la resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) a la Oficina de Recursos Humanos los señalamientos realizados sobre la fiscal Quiñones.

“Como secretario de Justicia, analizaré objetiva y responsablemente las conclusiones de la Oficina de Recursos Humanos antes de tomar cualquier determinación al respecto. Por lo pronto, he encomendado a la Oficina de la Jefa de Fiscales que le requiera inmediatamente a la fiscal Quiñones Rodríguez los informes que se le han encomendado y aún no ha entregado”, expresó Emanuelli.

Del mismo modo, indicó que se investigará el destaque de la fiscal en la oficina del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Jr.

“En cuanto al señalamiento en la resolución del PFEI de que la fiscal “comenzando el año 2021, decidió irse en destaque a la Asamblea Legislativa” y que durante dicho periodo “no realizó ninguna actividad investigativa en los casos”, también será evaluado por la Oficina de Recursos Humanos”, añaden las expresiones.

Según Emanuelli, el destaque en la oficina legislativa se autorizó acordando que la fiscal estaría cumpliendo con sus funciones en los casos por asesinato que tenía a su cargo.

“El destaque se autorizó conforme a la ley y partiendo del entendido de que la fiscal iba a cumplir con su labor en ambos casos, como se comprometió. En ese momento, ella era quien tenía conocimiento pleno sobre los casos que le fueron asignados antes de que entrara en funciones como secretario. Por tal motivo, se le permitió mantener dichas investigaciones para evitar atrasos al designar otro fiscal”, expresó el secretario.

“Siempre le he dado deferencia y espacio a los fiscales para que atiendan sus investigaciones conforme a su criterio. Cada fiscal conoce sus obligaciones y es responsable de los casos que atiende. Si por alguna razón no puede cumplir con su deber ministerial, le corresponde informarlo a sus supervisores inmediatos, fiscal de distrito y jefe de fiscales. Reitero que la determinación del PFEI deja demostrado que en el Departamento de Justicia no se paralizan investigaciones y los procesos se llevan a cabo conforme a la ley, la evidencia y la verdad”, añade.

El secretario indicó en NotiUno 630 esta mañana que el referido a Recursos Humanos es para que le digan qué acciones tomar con la conducta que haya observado la fiscal investigadora en Quiñones. Del mismo modo, Emanuelli indicó que la fiscal Quiñones continúa en sus funciones.

Sobre los documentos a los que tuvo acceso Quiñones mientras estaba en destaque en la oficina del representante Héctor Ferrer, este se limitó a indicar que se continuará analizando lo indicado en la conclusión de la investigación preliminar del FEI.

Además, fue enfático en que en ningún momento puso trabas a la investigación sobre ambos casos.

Por su parte, la fiscal Betzaida Quiñones en entrevista con el mismo espacio radial no descartó que hubiese presión para que el PFEI determinara que no se designe un fiscal investigador para indagar en las denuncias que realizó en el pasado.

“Yo no quisiera pensar que en este país ocurran estas cosas pero lamentablemente de acuerdo a las expresiones que hecho anteriormente esas cosas sí ocurren”, expresó Quiñones también en la emisora radial.

“Yo no gano nada en decir todo esto, al revés yo me he buscado veinte mil quinientos problemas por esto mismo, en mis funciones como fiscal yo no gano nada anunciando y diciendo y querellándome contra todo esto y diciendo que sí, que hubo unos manejos que yo entiendo que no fueron regulares dentro del Departamento de Justicia dirigido por la licenciada Wanda Vázquez, yo no gano absolutamente nada, pero creo que el país se merece un Departamento de Justicia que sea transparente que sea honesto, que se dedique realmente a investigar los casos que surgen y a tratar de descubrir la verdad detrás de cada uno de los casos”, añadió Quiñones en entrevista con NotiUno 630.

En el día de ayer, el PFEI emitió una resolución donde se determinó no designar un Fiscal Especial Independiente a Wanda Vázquez tras denuncias de la fiscal Betzaida Quiñones sobre supuesta paralización de casos mientras estaba en el Departamento de Justicia.