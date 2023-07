Pozos santitarios: bomba de tiempo por calentamiento global

Una de las amenazas del calentamiento global de la cual poco se comenta es el peligro que representan los pozos sanitarios, ya sean sépticos o tipo letrina (pozo muro), ante el impacto del alza en los niveles del mar. Esta alza impacta a los ríos, embalses y otros cuerpos de agua en tierra firme, filtrando en estas fosas sanitarias y haciendo percolar los desperdicios en cuerpos de agua esenciales para la supervivencia del país.

En Puerto Rico, al igual que en otras jurisdicciones de Estados Unidos como Florida y Hawái, el aumento del nivel del mar continúa erosionado el terreno. Esto da paso a que el contenido de pozos sépticos en comunidades no conectadas al servicio sanitario se mezcle con el agua a nivel freático y desemboque eventualmente en el mar o en acuíferos.

Desatención El gobierno no ha delineado un plan sobre el problema ambiental y salubrista. No hubo respuesta del DRNA para este reportaje. Puede ver gráficas en metro.pr. / Archivo

No obstante, los expertos coinciden en que el problema, más allá de ser un asunto meramente ambiental, podría convertirse en una verdadera catástrofe de salud pública si no es atendido con la seriedad que requiere.

Según datos obtenidos del hidrólogo e ingeniero ambiental especializado en recursos hídricos y temas ambientales en Puerto Rico, Ferdinand Quiñones Márquez, los récords de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) indican que de aproximadamente 1.2 millones de sus abonados residenciales, un 41.5 % no está conectado a sus sistemas sanitarios y descargan las aguas usadas en pozos sépticos, directamente en el terreno o en cuerpos de agua.

Según los datos recopilados por Quiñones Márquez de la AAA, del Departamento de Salud (DS) y de la Oficina del Censo Federal, en Puerto Rico existen aproximadamente entre 550,000 a 600,000 pozos sépticos residenciales incluyendo “sistemas rústicos” y pozos tradicionales.

Carl Soderberg, ecólogo, ingeniero, exdirector de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y actual miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico, concurrió con la información ofrecida por el hidrólogo.

“Dentro de esa mitad del pueblo que no está conectado a Acueductos hay mucha gente que tiene pozos sépticos, pero también hay algunos que descargan tal cual y otros tienen pozos muros, que no son pozos sépticos”, señaló Soderberg.

El también ingeniero recordó que durante su paso como director de la EPA en Puerto Rico realizó un estudio aguas arriba de los embalses de Carraízo y La Plata a finales de la década de 1990 que encontró que el 90 % de los pozos sépticos no funcionaban bien. “Descubrimos que la gran mayoría (de esos pozos sépticos) tenían lo que se llama ‘el pillo’, que es como un tubo que desagua las aguas del pozo muro y van jalda abajo a la quebrada o al río más cercano. Esa práctica es tan común que la gente cree que es parte del diseño de un pozo séptico”, lamentó Soderberg.

Hay necesidad

Aunque la necesidad de utilizar pozos sépticos en un territorio con la topografía de Puerto Rico es innegable, el experto advirtió que la construcción de estos sin el debido rigor, así como de letrinas o pozos muros que no cumplen con la reglamentación ambiental, podría incrementar la contaminación en los abastos de agua de Puerto Rico. “Muchas veces es que son comunidades informales que no tienen el espacio suficiente para poner un pozo séptico y hacen lo que pueden o el terreno no es el adecuado porque siempre esta tupido de agua”, dijo Soderberg.

En Puerto Rico, hasta 2011 no se requerían permisos para la construcción de pozos sépticos individuales mientras que las guías y normas de la JCA y del DS sobre pozos sépticos residenciales eran generales y limitadas al definir el procedimiento para las pruebas de percolación y el diseño general para su construcción.

El nuevo Reglamento Conjunto de Permisos de la Junta de Planificación (JP) incluye una serie de reglas que exige el cumplimiento de mayores requisitos y controles. Incluso, establece el requisito de un plan de cierre de pozos sépticos. Sin embargo, ninguna de las agencias concernientes tiene mecanismos para contabilizar o fiscalizar el cumplimiento con la reglamentación de pozos sépticos construidos antes de 2011.

Por su parte, Pedro Cardona Roig, veterano arquitecto, conocido por su plataforma de discusión en redes sociales, El Urbanista, coincidió en la necesidad de los pozos sépticos como alternativa sanitaria en el archipiélago.

“Los pozos sépticos pueden funcionar, no hay que demonizarlo porque la realidad es que no hay capacidad para manejar de otra forma las descargas sanitarias en Puerto Rico, pero no pueden ser en cualquier sitio ni por la libre”, dijo.

No obstante, enfatizó en que el problema no es exclusivo de construcciones informales. “Algunas de las casas más caras de Puerto Rico, que están en el sector de San Patricio, esas casas todas tienen pozos sépticos porque esa área no tiene servicio sanitario”, señaló.

“Es típico cuando un desarrollo es de muy baja densidad y los lotes son bien grandes pues básicamente no es costo efectivo hacer esa conexión al sistema de alcantarillado”, señaló.

Atisbo de lo que viene

Soderberg aseguró que en Puerto Rico, al igual que en Hawái, Florida y otras jurisdicciones, la combinación del alza en el nivel del mar, sumado a la poca supervisión de las autoridades estatales en el tema así como otras calamidades naturales han exacerbado el problema de los pozos sanitarios, que continúa siendo ignorado por el gobierno.

“Un ejemplo es Guayanilla, el barrio El Faro, que está cerca de la costa y cuando ocurrieron los terremotos en esa área suroeste, el nivel de terreno bajo ocho pulgadas. Al bajar el nivel de terreno, aunque sea menos de un pie, ahora los pozos sépticos no filtran y todas esas aguas sanitarias fluyen por los patios de las casas”, aseguró.

“Eso es un adelanto de lo que va a pasar con el cambio climático, porque ciertamente los niveles del mar van a aumentar mucho más que ocho pulgadas. Todas las comunidades que estén usando pozos sépticos, que estén cerca de la costa, van a tener ese problema aquí en Puerto Rico. Está pasando en Estados Unidos ya”, alertó el experto. Soderberg advirtió, sin embargo, que el problema no es exclusivo de comunidades cercanas al litoral costero sino que también aquellas que están lejos de la costa pero cercanas a algún cuerpo de agua significativo. “Al subir el nivel del mar entra el agua salada subterránea y satura el terreno y no les permite a esos pozos sépticos la infiltración. Y puede llegar al caso de que incluso levante el pozo séptico”, indicó.

En peligro los acuíferos

Cardona Roig, por su parte, confirmó la advertencia de Soderberg. “Si yo ubico pozos sépticos en suelos que son filtrantes y están sobre acuíferos, la posibilidad de que se contamine y mate el acuífero como fuente de agua potable es bien alta. Eso es lo que tenemos que mirar seriamente”, señaló El Urbanista.

“Toda la construcción en la costa norte que tiene pozos sépticos presenta un riesgo porque el acuífero del norte es uno grande, pero en el caso del acuífero del sur, es todavía más importante porque el número de personas que depende de él es muy superior al del norte”, añadió.

En el caso del acuífero del sur, también advirtió que este ha tenido una sobre extracción de agua, creando mayores niveles de contaminación. “Además ha habido intrusión salina porque se está sacando tanta agua que está empezando a entrar agua del océano al acuífero del sur, que es lo que lo va a matar”, advirtió.

Sistema de pozo séptico Cómo debería ser Gráfica suministrada por el hidrólogo e ingeniero ambiental, Ferdinand Quiñones Márquez sobre la recomendación de la Agencia Federal de Protección Ambiental para la construcción de pozo séptico.

Papa caliente

La oficina de prensa de la EPA apuntó a que el tema de estas estructuras para el manejo de desperdicios sanitarios es un asunto que el gobierno federal delega a los gobiernos estatales. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no estuvo disponible para comentar en este reportaje.

Luego de los terremotos de enero de 2020, y a pesar del testimonio de residentes en Guayanilla y de expertos que denunciaban problemas de desbordes en las tuberías sanitarias como resultado del terremoto en, al menos, tres comunidades, en febrero de ese año el DS determinó que esas comunidades no tenían problemas de desbordes como resultado de los temblores. El DS no ofreció tampoco en ese momento un informe sobre las condiciones de las decenas de pozos sanitarios en esas comunidades.

“El problema es que si le preguntas a la AAA ellos dicen que lo de ellos es donde hay servicio de alcantarillados y hasta donde ellos puedan llegar. Para 2012, la AAA podía llegar solamente a un 10 % de ese casi 50 % de casas sin servicio de alcantarillado”, dijo Soderberg.

“En la década de 1990, (el Departamento de) Salud mandó un memorando legal diciendo que a ellos no les tocaba este asunto. Por otro lado, la Junta de Calidad Ambiental – que ahora la absorbió DRNA, o sea, que para efectos legales no existe – tiene un programa que es ‘Underground Injection Control’ pero ellos solamente atienden pozos sépticos comunitarios, pero los individuales no. Entonces nadie se quiere hacer responsable de un tema de salud pública como este”, añadió.

Por su parte, El Urbanista, coincidió en que el tema del peligro que representa la falta de fiscalización y monitoreo de pozos sanitarios en Puerto Rico es un tema que el gobierno parece no querer atender y que se ha ido agravando gracias a la propia burocracia gubernamental.

“Definitivamente es un tema abandonado y que se ha convertido en un asunto político que nadie quiere tocar, pero además hay un asunto reglamentario que, a partir de la aprobación de la Reforma de Permisos en 2009, como ahora los permisos salen en automático, si una persona dice que va a instalar un pozo séptico el estado no revisa nada para ver si esa instalación va a tener consecuencias en sistemas generales o sobre vecinos y otros”, indicó Cardona Roig.