Wanda Vázquez pide que le caiga el peso de la ley a quienes “mintieron” sobre investigación del caso de Kevin Fret

Luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinara que no se asignará un fiscal especial para investigar a la exgobernadora Wanda Vázquez, esta reaccionó pidiendo que paguen las personas que “cuestionaron la integridad de funcionarios públicos”.

En sus expresiones, Vázquez Garced, expresó que tiene su conciencia “limpia y tranquila” al asegurar que siempre ha actuado de acuerdo a la ley, específicamente en el caso del trapero Kevin Fret donde se le acusó de paralizar la investigación.

“Una vez más queda comprobado que durante toda mi carera en el servicio público actué de manera íntegra y correcta. Vez tras vez, ustedes han sido testigos de cómo han levantado imputaciones en mi contra, tras han sido debidamente investigadas por las agencias de ley y orden. Todas esas investigaciones han demostrado con prueba contundente la falsedad de todas y cada una de esas alegaciones”, comenzó diciendo Vázquez Garced.

“Consistentemente les he dicho que he actuado conforme a la ley, siempre me he regido por mis valores y mi compromiso inquebrantable con Puerto Rico. Por eso, tengo y tendré mi conciencia limpia y tranquila. Por más que traten de hacer daño, la verdad y la justicia siempre triunfarán”, añadió.

“Ahora, corresponde que se fije responsabilidad y que todo el peso de la ley y la ética caiga sobre todo aquel que haya mentido y provocado que se cuestione la integridad de funcionarios públicos que se esforzaron durante una vida en pro del bien de Puerto Rico”, culminó.

La investigación preliminar realizada por el PFEI determinó que hay ausencia de pruebas que vinculen a la licenciada Wanda Vázquez Garced, exsecretaria del Departamento de Justicia, y a la exjefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, con una supuesta paralización de dos investigaciones sobre las muertes del abogado Carlos Cotto Cartagena y del influencer Kevin Fret Rodríguez, por lo que no se les asignará un fiscal especial independiente.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que con esta determinación se demuestra que la investigación de ambos casos nunca fueron paralizadas.

“Hoy se despeja toda duda y queda demostrado con evidencia fehaciente que las investigaciones sobre las causas de muerte de Kevin Fret Rodríguez y Carlos Cotto Cartagena nunca fueron paralizadas en el Departamento de Justicia. Con esta determinación, se restablece la confianza en los procesos investigativos que se llevan a cabo basados en la verdad y la rectitud. Igualmente, se reivindica la labor de excelencia que, con pasión, sacrificio y compromiso, realizan en el Departamento de Justicia cientos de hombres y mujeres fiscales que dan voz a las víctimas del crimen y hacen justicia todos los días en los tribunales”, expresó Emanuelli.

En ambas investigaciones, se exigió en todo momento a la fiscal a cargo que cumpliera con el debido proceso de ley durante las entrevistas a los testigos, de manera que posteriormente los casos prosperaran en los tribunales. Todo fiscal conoce los altos estándares éticos y de integridad que exige la profesión jurídica, así como su deber ministerial en el Departamento de Justicia.

El resultado de la investigación seria, que realizó la licenciada Crisanta González Seda, y fue acogida mediante resolución unánime del Panel del FEI, cierra un capítulo lamentable sobre imputaciones incorrectas que laceraron injustamente la imagen de nuestro Departamento”, añadió.

Emanuelli Hernández también se dirigió a las personas que han intentado “poner en tela de juicio” el trabajo de la agencia.

“Espero que todos aquellos que pretendieron poner en tela de juicio la gran labor que se realiza en el Departamento de Justicia, lean el resultado de la investigación y con la misma vehemencia publiquen sus hallazgos y conclusiones”, culminó.

¿Qué dice el PFEI en su investigación preliminar?

La fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez realizó desde el 30 de octubre de 2022, múltiples declaraciones públicas a los medios de comunicación, reclamando que por voz de Vázquez Garced y la entonces jefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, que paralizara dos investigaciones que realizaba sobre las muertes del licenciado Coto Cartagena y el cantante y artista de Trap, Kevin Fret Rodríguez.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación, no se evidenció en los testimonios de testigos ni en la prueba recopilada, las alegaciones de la fiscal Quiñones Rodríguez sobre supuesta paralización de casos, según indicó el PFEI en declaraciones escritas.

Se indicó que al Departamento de Justicia, la Oficina de la Jefa de los Fiscales, el Comisionado del Negociado de la Policía, del Departamento de Seguridad Pública y la Directora del Instituto de Ciencias Forenses, le fueron requeridos igualmente documentos pertinentes al asunto.

También compareció la licenciada Vázquez Garced y, mediante interrogatorio escrito, la licenciada Castellón Miranda. Además, compareció el representante artístico Vicente Saavedra. Durante la pesquisa ordenada por el PFEI, surgió que hubo constantes comunicaciones entre la fiscal Quiñones Rodríguez, sus supervisores y otros fiscales, sobre diversos casos, peticiones solicitando traslado o que se revirtiera alguno de ellos.

En el caso de la muerte del abogado Cotto Cartagena, la fiscal Quiñones Rodríguez sostuvo que interpretó como una paralización, que no se le concediera la contratación de un perito y la recreación de la escena.

De la investigación surge que la misma no podía realizarse porque Ciencias Forenses no había finalizado el informe de la autopsia, ni los análisis que estaban en proceso a esa fecha. Aun así, consta que la fiscal continuó realizando investigaciones sobre el asunto y había comunicación con la Jefa de los Fiscales.

La investigación siguió su curso bajo el fiscal Edmanuel Santiago, quien expresó categóricamente que del expediente no surgía que este caso se hubiera paralizado.

Respecto a la investigación de Kevin Fret, consta en la investigación que a la fecha de que el caso pasara a la División Especializada en Crímenes Mayores de la Policía, la fiscal no había tomado declaraciones juradas a ninguno de los 15 testigos entrevistados.

La fiscal Quiñones Rodríguez prefirió obviar instrucciones directas de que necesitaba obtener la autorización escrita de los abogados de los coacusados en el foro federal, previo a que estos declararan ante Justicia, según se indica en la resolución.

Al advenir en conocimiento de dicha acción, la Jefa de Fiscales desautorizó la misma. En una reunión en abril de 2022, mes y año en que alegó se paralizaron sus investigaciones, la fiscal Quiñones Rodríguez participó de una reunión con la fiscal Castellón Miranda y otros fiscales, donde se discutió el efecto de obtener declaraciones en violación a los derechos de esas personas, Otras reuniones y labores fueron realizadas posterior al mes de abril, cuando alegó fue la paralización.

La norma en Justicia es que los fiscales no pueden emitir declaraciones que revelen detalles de los casos, para no afectar los procesos investigativos. Revela la investigación que la fiscal Quiñones Rodríguez ofrecía a la prensa información sobre el contenido del sumario fiscal, sin proteger su confidencialidad.

“La fiscal Quiñones nunca fue impedida de continuar sus investigaciones mientras la fiscal Olga Castellón estuvo en la oficina de la Jefa de los Fiscales y la licenciada Wanda Vázquez fue secretaria de Justicia”, concluye en su investigación la fiscal investigadora González Seda.

La fiscal Quiñones Rodríguez solicitó y obtuvo destaques en la Asamblea Legislativa.

Mientras estuvo en destaque en la Cámara de Representantes como en el Senado, la fiscal mantuvo el control de ambos expedientes que alega estaban paralizados, porque la entonces jefa de fiscales, Melissa Vázquez, la mantuvo en la investigación.

Pero la fiscal Quiñones Rodríguez no adelantó las investigaciones durante el tiempo que estuvo en destaque. Examinado el voluminoso y extenso expediente de investigación levantado sobre todos los extremos por la fiscal investigadora González Seda, el Panel acogió su recomendación de no designar un FEI y ordenó el archivo del asunto.

No obstante, remitió al Secretario de Justicia el resultado de la investigación para cualquier acción que estime procedente, según los resultados de la misma.

Resolución