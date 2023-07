Francisco Parés admite tiene que “hacer mejor trabajo comunicando” tras “sorpresa” por investigación a beneficiarios Ley 22

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea se responsabilizó al miércoles por “la sorpresa” que causó la noticia de que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) investiga a 100 beneficiarios de la ley 22 o 60 porque no cumplen con los requisitos de residencia en Puerto Rico.

“Tengo que hacer mejor trabajo en comunicarle al pueblo de Puerto Rico el alcance de la colaboración del Departamento de Hacienda con el Servicio de Rentas Internas federal. Yo me llevo eso, es mi responsabilidad. Ahí está el comunicado. Está en la página de internet que se subió en septiembre 2021. ¿Por qué razón no resuena de igual manera? Tengo que hacer mejor trabajo, tengo que hacer mejor trabajo, comunicando, tengo que hacer mejor trabajo llevando el mensaje sobre lo que ha llevado a cabo el Departamento de Hacienda en lo que a mí concierne, a mí no me sorprende porque nosotros sabemos lo que estamos trabajando aquí”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

“Me sorprendió que fuera sorpresa, valga la redundancia. Esto no debe ser sorpresa, que se esté fiscalizando. El departamento de Hacienda en el 2021 emitió un boletín informativo donde estableció que personas con decreto iban a formar parte de la campaña de distintas investigaciones o auditorías. También en el 2021- y a mí me encantaría que estos comunicados de prensa también se le dé la cobertura mediática que se le que se les dio a estas manifestaciones-. En el 2021 hubo un comunicado de prensa en conjunto entre la división de investigaciones criminales del IRS y el Departamento de Hacienda, donde se reconoció un acuerdo llevado a cabo entre el Departamento de Hacienda y el IRS para crear un equipo de trabajo y que estas personas en este grupo de trabajo pudieran llevar a cabo las auditorías e investigaciones necesarias sobre distintos contribuyentes que podrían ser tenedores de estos decretos”, añadió.

Mencionó que, en abril de 2021, se emitió un boletín informativo sobre las campañas de auditoría. En el proceso intervinieron con 470 decretos. De esos, 129 eran nulos, nunca entraron en efecto. Hay 35 casos que acabaron con una notificación de error matemático, por la totalidad de 11 millones de dólares. Y hay 66 casos adicionales que están bajo el negociado de auditoría fiscal de los cuales 12 ha resultado en la tasación de 13 millones de dólares.

“Tengo que hacer mejor trabajo, definitivamente, me llevo eso”, concluyó.