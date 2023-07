San Juan Comerciantes de San Juan no quieren que se les responsabilice por la criminalidad. Foto por Dennis A. Jones / Metro Puerto Rico (Archivo) (Dennis A. Jones)

La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte Rodríguez, dijo durante las vistas públicas para establecer el “Nuevo Código de Orden Público” en San Juan, que no se puede llevar la impresión de que los comerciantes son los responsables de la criminalidad.

“La mayoría de los crímenes y asesinatos no ocurren a altas horas de la madrugada, por lo tanto, no se proyecta que imponer limitaciones en la venta de bebidas tenga un impacto sobre el crimen en la Ciudad Capital. El estudio, además reconoce que, el Municipio de San Juan es el epicentro de la actividad económica del país, por ende, las ventas al detalle representan alrededor de un 23 por ciento del total de las ventas. Esto nos coloca en contexto que la situación de incidencia criminal no está atada al tipo de servicio que ofrecen los comerciantes que son propietarios de: restaurantes, barras, licoreras y gasolineras”, dijo Aponte Rodríguez.

“Es pertinente indicar que muchos de estos comerciantes disponen de servicios privados de seguridad y establecen sus propios protocolos de seguridad para garantizar un sano disfrute a sus visitantes. Estamos muy conscientes de la importancia de tomar medidas, en aras de una mejor condición de vida para sus residentes, evitando así la contaminación de ruidos excesivos o innecesarios, entre otros. Es vital evaluar y no generalizar hasta cierto grado, cargar a los comerciantes como que son responsables de la incidencia criminal que arropa al país”, añadió.

La Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ), culminó el proceso de vistas públicas, luego de escuchar a más de 30 residentes y comerciantes.

Por un lado, los residentes entienden que hay que fiscalizar los permisos otorgados a los comercios de entretenimiento y limitar el expendio de bebidas alcohólicas a partir de ciertas horas de la noche o madrugada. Mientras, el sector comercial de San Juan reconoce la necesidad de mitigar la contaminación de ruidos excesivos o innecesarios, pero no favorecen la limitación de horarios para la venta de bebidas.

“Agradecemos a todos los sanjuaneros que participaron en estos cuatro días de vistas públicas y a los que han enviado sus ponencias a través de correo electrónico. De igual forma, agradecemos a todos los comerciantes que no solo han presentado sus posturas en torno al proyecto, sino también han presentado recomendaciones para atender la sana convivencia y el desarrollo comercial de San Juan. Ahora, como corresponde estaremos trabajando en las próximas semanas con todas y cada una de las recomendaciones para lograr una legislación balanceada”, expresó la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero Morales.