Solicitarán investigación del Contralor sobre deuda de $34.6 millones de New Fortress con la AEE

El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres Cruz, aseguró este martes que solicitará a la Oficina del Contralor que abra una investigación sobre la deuda ascendente a $34.6 millones que mantiene la empresa New Fortress Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por combustible no entregado.

La advertencia del legislador surgió durante una vista pública para investigar el desempeño, ejecución y cumplimiento de LUMA Energy a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica. A la audiencia pública compareció el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, junto al presidente de la Junta de Gobierno de la corporación pública, Fernando Gil Enseñat.

Torres Cruz reprochó que, a pesar del dinero adeudado, la AEE otorgó $15 millones para el proceso de transición con Genera PR, una empresa subsidiaria de New Fortress Energy que tomó las riendas de la generación de electricidad en Puerto Rico.

“Yo le voy a solicitar a la Oficina del Contralor que abra una investigación de ese proceso, de cómo ocurrió también. No podemos hacer esto de esa forma. Nuestra función fiscalizadora nos obliga a exigir esa información”, indicó Torres Cruz.

A cuestionamientos del legislador, Gil Enseñat explicó que, “por error”, la AEE transfirió la compra de combustible a LUMA Energy durante el proceso de transición con esta empresa en el 2021, por lo que la corporación pública no pudo hacer unas figuraciones de combustible ante New Fortress Energy. Por tal razón, New Fortress Energy ha rechazado las exigencias de cobro que ha emitido la AEE en el transcurso de la controversia.

Gil Enseñat afirmó que la opinión legal que ha recibido la AEE es que la reclamación contractual no se realizó en el tiempo determinado y entienden que los $34.6 millones ya no pueden ser exigidos.

El cúmulo de reclamaciones que ascendieron la deuda a esa cantidad millonaria ocurrió, según Gil Enseñat, durante el liderato de Efran Paredes como director ejecutivo de la AEE y el ingeniero Ralph Kreil como presidente de la Junta de Gobierno.

No obstante, el representante Torres Cruz requirió a Gil Enseñat que, para el próximo viernes, 21 de julio, entregue a la comisión cameral antes de las 4:00 p.m. una explicación escrita sobre la cronología de eventos en que ocurrió la controversia con New Fortress Energy y quién es la persona responsable.

La deuda de New Fortress Energy posteriormente fue adjudicada por el Negociado de Energía en las facturas de los 1.5 millones de clientes del sistema eléctrico, sostuvo Gil Enseñat.

“Son 34 millones de dólares que son del pueblo de Puerto Rico que estamos perdiendo, más le estamos regalando a Genera 15 millones (de dólares) para que monte su negocio en Puerto Rico… Esto no puede despacharse así a la ligera tan fácilmente de que fue un error”, repugnó Torres Cruz.

“Alguien tiene que responderle al país por eso, y vamos a rendir cuentas”, agregó.

Por su parte, Colón destacó que, aunque no tiene la certeza de que la AEE prevalezca en la disputa contractual, la Junta de Gobierno decidió que la corporación pública debía perseguir con la reclamación.