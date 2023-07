Pierluisi asegura que el DDEC ha sido más eficiente fiscalizando la Ley 22 que el IRS

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia alegó el martes que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) “ha sido mas eficiente” que el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS), en la fiscalización de la Ley 22 o 60, que permite exenciones contributivas a extranjeros que se muden a Puerto Rico.

Según informes periodísticos, la entidad federal supuestamente investiga a 100 recipientes de decretos que reciben los beneficios pero no viven en la isla.

“Entonces estamos hablando de 100, en este caso aquí se han otorgado alrededor de 5 mil decretos activos, es decir, contribuyentes activos que tienen esos decretos. La última vez que se se indagó sobre el punto, estamos hablando de como 2,500, porque muchos, aunque obtuvieron los decretos por alguna razón u otra, dejaron la isla”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Entonces ya el departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha ha cancelado más de 300 decretos. O sea que si acaso, ha estado más activo que el Servicio de Rentas Internas, pero yo le doy la bienvenida al servicio de rentas internas”, añadió.

Según el gobernador, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio revisa además los requisitos locales como residencia permanente, hacer unos donativos requeridos en ley y la compra de de bienes y de un bien, una propiedad principal en la isla.

En el caso del Servicio de Rentas Internas federal, lo que se investiga, según el gobernador es la sección 933 del Código de Rentas Internas.

“Ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, No pagan contribuciones federales sobre sus ingresos en Puerto Rico. Es que la sección 933 del código de rentas internas así lo dispone. Ahora bien, esa sección le aplica a residentes permanentes en Puerto Rico, es decir. Cualquier persona que esté que al que esté beneficiándose de esa sección para no pagar contribuciones federales sobre sus ingresos en la isla, que no reside permanentemente aquí está violando la ley. Entonces residir aquí no es solo vivir aquí la mitad del año más un día, no. También tú tienes que demostrar que realmente este es tu domicilio, por ejemplo, si tienes hijos que tus hijos van a la escuela aquí, que si laboras, la oficina donde tu laboras o la empresa donde tu laboras está aquí”, mencionó.

“Pero el servicio de rentas internas los está velando y si alguno se mudaron aquí obtuvieron decretos y realmente no han estado residiendo aquí permanentemente, están expuestos a que el servicio de rentas internas tome cartas en el asunto.

Porque, otra vez, no queremos que la gente se aproveche de esa sección que mencioné del código de rentas internas, la 933, indebidamente. Los que vivimos aquí permanentemente, pues no tenemos que pagar contribuciones sobre los ingresos que generamos aquí. Pagamos si tenemos ingresos fuera, eso le aplica a todo el mundo, sea nacido en Puerto Rico o venga de donde venga. Entonces el que se quiere pasar de listo y está reclamando que reside aquí cuando eso no es verdad, pues se expone y con razón”, expresó.