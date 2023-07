Ciudadana confronta al presidente de LUMA por problema eléctrico en su casa

Una ciudadana acudió hasta el Capitolio donde se llevan a cabo las vistas públicas donde se encuentra el nuevo presidente de LUMA Energy, Juan Saca, para exigirle que tome acción con una denuncia que aseguró llevaba tiempo sin atenderse.

Betzaida Falcón Andino de Cupey confrontó al presidente de la empresa privada encargada del sistema de transmisión y distribución a la salida del Capitolio denunciando que debido a una explosión de transformadores tenía la mitad de su hogar sin servicio y que por meses no le habían respondido sus denuncias.

“La mitad de la casa tiene luz y la mitad de la casa no, dos transformadores después de María explotó un transformador y la descarga entró a mi casa y cuando llego a mi casa había una peste a cables quemados, yo no sabía de dónde era. Posteriormente, vuelve una explosión de otro transformadores”, expresó.

“Mi nevera se fue a pique, yo necesito que usted actúe respecto a eso [...] y no quiero que me manden con supervisores, yo quiero sentarme con usted, el abuso se tiene que acabar”, añadió.

En su conversación con Saca aseguró que ha realizado múltiples gestiones con LUMA y “nadie ha tomado cartas en el asunto”. Mientras que el funcionario tomó su identificación e información asegurando que se reuniría con ella como lo sugirió en varias ocasiones.

“Le voy a pedir de favor que no me quiero reunir con ninguno de sus ayudantes, yo me quiero reunir con usted”, expresó la ciudadana.

Del mismo modo, Falcón Andino denunció la “irresponsabilidad” de la empresa al no atender su situación. Según esta un electricista de una compañía privada le alertó sobre la peligrosidad de dormir en la residencia.

“Han sido bien irresponsables porque yo he estado llamando y fue un electricista de ustedes y bien gracias”, expresó la mujer quien se veía muy molesta.