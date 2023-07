Humo de incendios forestales en Canadá contamina gran parte de EEUU

CHICAGO (AP) — Para los habitantes de Chicago deseosos de hacer ejercicio al aire el libre el lunes “hoy no es el mejor día para hacerlo”, según Kim Biggs de la Agencia de Protección Ambiental de Illinois.

Amplias zonas de Estados Unidos tenían el aire contaminado el lunes, según el mapa de la agencia en el portal AirNow.gov.

La contaminación de finas partículas provenientes de los incendios forestales en Canadá está dejando en rojo al índice de calidad del aire, lo que significa que es insalubre para todos. Las partículas, conocidas como PM2.5, son lo suficiente pequeñas como para adentrarse en los pulmones y causar síntomas a corto plazo como tos e irritación de los ojos, y a largo plazo, problemas cardíacos o respiratorios.

La agencia de protección ambiental aconseja limitar las actividades al aire libre a tareas cortas y ligeras cuando el índice de calidad del aire alcanza 150 en el mapa de la entidad. El lunes en la tarde, las ciudades que tenían ese índice incluían Lincoln, Nebraska; Peoria, Illinois; Fort Wayne, Indiana; Cleveland y Columbus en Ohio; Huntsville, Alabama; Knoxville y Chattanooga en Tennessee; Greensboro, Carolina del Norte; Pittsburgh, Pensilvania y Syracuse y Utica en Nueva York.

Poblaciones susceptibles, como los que sufren de males cardíacos o pulmonares, los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas, deben considerar quedarse en interiores, según el aviso.

Si bien la calidad del aire era mala en la región de Chicago más temprano el lunes, luego mejoró a nivel moderado y se preveía que seguiría mejorando durante el día, indicó Biggs.

El humo que llega desde Canadá seguirá un tiempo, dicen expertos. Enormes incendios en las regiones canadienses de Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan seguirán despidiendo humo todo el verano e incluso en el otoño, expresó Aaron Ofseyer, meteorólogo del Departamento de Calidad Ambiental de Montana.

“Lo peor de este capítulo ya pasó”, explicó Ofseyer. “Desafortunadamente sigue habiendo muchos incendios al norte de la frontera. Cada vez que entre un viento del norte vamos a tener que soportar humo procedente de los incendios”.

El cambio climático y los aumentos de temperaturas están haciendo que el ambiente sea más susceptible a los incendios forestales y que las masas de aire se vuelvan más estáticas, explicó el doctor Ravi Kalhan, pulmonólogo y profesor de medicina en la Escuela de Medicina Feinberg de la Northwestern University.

“No es normal”, declaró, en referencia a la gran cantidad de avisos por la mala calidad del aire.

“Seguimos teniendo estos incidentes. No es cuestión de un día malo al año”, expresó Kalhan.

El website del Centro de Combate Contra Incendios de Canadá reportó 882 incendios activos, de los 581 están “fuera de control”.

Anthony Izaguirre y Matthew Brown contribuyeron desde Albany, Nueva York y Billings, Montana. Savage participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para informar sobre temas con poca cobertura.