Carlos Mellado confirma que las multas a las aseguradoras se encuentran en suspenso

El secretario del Departamento de Salud (DS) y presidente de la junta de directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Carlos Mellado López, confirmó este lunes que las multas impuestas a las aseguradoras del Plan Vital se encuentran en suspenso.

“Nosotros enviamos un notificación de que si ellos no cumplen, se van a multar. (Las multas) ahora mismo están puestas en suspenso, pero si ellos no terminan de pagar, nosotros vamos a volver a multar. Ellos tienen que cumplir (...) El interés del gobierno no es multar a las aseguradoras, sino que se le paguen a los proveedores”, indicó Mellado López durante el programa “Temprano en la mañana” de WKAQ 580.

El titular de Salud aseguró que, al momento, varias de las empresas han ido pagando, luego de que incumplieron con el pago de las tarifas mínimas establecidas para los servicios médicos bajo contrato, según lo disponen los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

En el caso de la compañía Triple S, el funcionario indicó que identificó ajustes en los cambios de las tarifas de $800,000, mientras MMM de $2,662,576,73. Igualmente, Plan de Salud Menonita hizo un ajuste de $742,368,18 y First Medical de $2.6 millones retroactivos.

“La intención de nosotros es que nuestros proveedores estén pagos tal y como se establece en el contrato y en las tres cartas circulares que les enviamos que deben pagar 100% a los especialistas (cirujanos, cirujanos vasculares, entre otros)”, agregó el galeno, al tiempo que sentenció que, de las aseguradoras no pagar, ASES va a retener la prima del seguro de salud.

Mellado López enfatizó que el contrato actual establece un mínimo de reembolso del 75% del Tarifario Medicare para especialistas y un 80% o 100% para subespecialidades definidas. En adición, a los $18 dólares por paciente al mes a los médicos primarios.