Exhortan a usuarios de placas solares a optimizar la energía en temporada de huracanes

Ante el pronosticó de una temporada de huracanes activa, expertos exhortaron a usuarios de placas solares a optimizar el uso de energía renovable.

El consultor técnico, Bryan Fuentes, exhortó a los consumidores a estar preparados y educarse sobre la optimización en el uso de esa energía.

“El azote de una tormenta o huracán siempre tendrá un efecto en el servicio eléctrico del País. Es en ese momento cuando más consientes debemos estar sobre el funcionamiento de los equipos. Al no tener la energía producida por LUMA, nuestra única fuente de energía durante la noche será la que se haya almacenado en la batería”, destacó Fuentes.

Para alargar la energía almacenada en las baterías, el experto recomendó no utilizar enseres electrodomésticos que no sean esenciales y energizar solamente los enseres de primera necesidad como la nevera y los abanicos. También recomendó desconectar los enseres que no se estén utilizando.

Además de las placas solares, el consultor recomendó el uso de cisternas de agua en las residencias, y agregó que, “para poder elegir la correcta se debe evaluar la cantidad de personas que viven en la residencia y su consumo de agua. En cuanto al mantenimiento, cada uno o dos años se deben abrir, hacer limpieza del sistema y calibrar los sistemas de bombeo, de presión y lo que es el flujo de agua en la residencia”. De la misma manera, Fuentes recomendó asegurarse de que no haya liqueos y que la cisterna esté llena en el nivel recomendado, asegurar que la tapa esté bien sellada y establecer un límite diario de consumo para asegurar el tener suministro de agua suficiente para varios días.

“Ante la incertidumbre que nos rodea antes, durante y luego de algún evento atmosférico, preparar nuestros hogares es la decisión que cada familia debe tomar, sin esperar a que se anuncie algún sistema para hacerlo. Hay que tomar acción y prevenir”, culminó.

Estos consejos para la optimización de los equipos y otras recomendaciones durante la temporada de huracanes están disponibles también en el mapa de trayectoria de huracanes y guía práctica que puede descargarse en el portal https://uphomesolution.com/mapadehuracanes/ .