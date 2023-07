Desean crear programa de asistencia para niños y jóvenes discapacitados en Toa Baja para cubrir sus necesidades

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Toa Baja, Pedro Irene Maymí presentó junto a las legisladoras municipales de la colectividad en la Ciudad Llanera, Inés Claudio y Marilia Rosario, un proyecto para que dicho municipio trabaje la creación de un programa de asistencia para padres, madres y encargados de niños y jóvenes adultos con discapacidad.

Irene Maymí destacó que la iniciativa surge como parte de las visitas a las distintas comunidades en Toa Baja donde han podido palpar la falta de servicios para esta población y sus familiares. También, añadió que los padres les han manifestado su frustración e impotencia al tener que decidir si pueden continuar trabajando o salen de la fuerza laboral para poder atender a sus hijos.

“En nuestras visitas como parte de nuestra aspiración a la alcaldía de Toa Baja, nos hemos percatado de la falta de atención a nuestros niños y jóvenes con discapacidad y sus familiares quienes nos plantean que, aunque han solicitado ayuda al municipio no han recibido respuesta alguna. No todos los estudiantes cualifican para recibir los servicios que dispone la ley para Individuos con Discapacidades {IDEA por sus siglas en inglés} y tener un diagnóstico no les garantiza ser elegibles para recibirlos”, aseguró el alcalde.

No obstante, indicó que “para nosotros es sumamente importante brindar atención a las preocupaciones de nuestra gente y junto a nuestras legisladoras municipales presentar la legislación necesaria para que el municipio de Toa Baja se vea obligado a actuar”, añadió Maymí quien hizo un llamado a la legislatura municipal a atender la medida con la premura que merece ya que según el aspirante a la alcaldía toabajeña.

Por otro lado, en días recientes, presentó a través de las asambleístas del PPD una legislación para que el municipio se oponga al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE y los aumentos en la factura de luz que esto provocará y la misma no ha sido atendida.