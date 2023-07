“Ya no hay alegría”: Madre de Justin Santos espera que muerte de su hijo cree conciencia en conductores irresponsables

La madre de Justin Santos, Carmen Rosa Santos, se mostró esperanzada en que se haga justicia por su hijo quien falleció en un accidente de tránsito en noviembre del 2021 en el Puente Teodoro Moscoso.

A su llegada a la vista de supresión de evidencia contra Mayra Enid Nevárez Torres, Santos, expresó que tras la muerte de su hijo ya son pocas las cosas que puede celebrar su familia.

“Ya no podemos ver la vida color de rosa, ya no hay alegría, ya no hay nada que celebrar. Todo se para, simplemente estamos de pie y respiramos. Sabemos que tenemos que seguir aquí hasta que Dios decida”, expresó Rosa.

La también madre del exponente urbano, Austin Santos “Arcángel” indicó que espera que con este caso se tome conciencia sobre accidentes bajo el efecto de alcohol.

“Lo que queremos es que con la muerte de Justin, las personas tomen un poquito más de consciencia”, dijo Rosa.

Tras pasar más de un año desde que comenzaron las vistas judiciales para atender el caso de Justin Santos, el proceso se retoma hoy, para evaluar si en efecto la acusada autorizó que se le probara sus niveles de alcohol en la sangre.

Mayra Enid Nevárez Torres enfrenta cargos por violaciones de la Ley de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria.

En el día de hoy se espera que se evalúe si la evidencia presentada ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán es válida.

Igualmente, Rosa indicó a la prensa que no había razón alguna para falsificar la firma de la abogada y que esta se encontraba en un estado de embriaguez certero.

En diciembre del 2021, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra Mayra Enid Nevares Torres por haber provocado la muerte de Justin Santos , hermano del reguetonero Arcángel mientras conducía en contra del tránsito de manera negligente y en estado de embriaguez la madrugada del 21 de noviembre.