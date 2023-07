“Soy víctima de una situación muy difícil”: Se expresa joven que radicó orden de protección contra Lisha

La joven que radicó una orden de protección en contra de la vendedora de jugos naturales, Lisha Ramón Mejías, se expresó por primera vez sobre el asunto que provocó que esta última fuera arrestada por las autoridades.

Según una comunicación enviada a los medios de comunicación, Taysha Cruz, indicó que está pasando por una “situación complicada” de la cual no entró en detalles y aseguró que estará tomando todos los recursos legales necesarios para protegerse a ella y a su hijo.

“En los pasados días he recibido múltiples acercamientos de parte de los medios de comunicación y de la prensa en general. Según es de su conocimiento actualmente estoy atravesando una situación muy complicada en donde mi seguridad y la de mi hijo están en juego. Al momento he decidido activar todos los mecanismos legales que tengo a mi alcance para protegerme y proteger a mi hijo”, expresó.

“No estaré emitiendo ninguna declaración adicional sobre este asunto, ni ningún otro. Les pido a todos que respeten mi espacio y mi privacidad. No soy figura pública, ni intereso serlo. Soy víctima de una situación muy difícil de la cual las autoridades ya están trabajando y les pido que permitan que el proceso judicial transcurra según corresponde”, añadió.

Ramón Mejías, fue arrestada en horas de la tarde del miércoles tras alegadamente violentar una orden de protección que se había impuesto en su contra.

Según explicó el capitán Tedy Morales a Telenoticias (Telemundo), la mujer que se querelló en contra de Lisha Ramón Mejías llegó hasta el cuartel de Carolina demostrando que tenía una orden de protección y presentó videos y publicaciones de redes sociales en los cuales demostraba que la vendedora de jugos violentó esa orden.

Las publicaciones y videos fueron difundidos a través de las redes sociales, donde aparentemente se mencionaba el nombre de la mujer por parte de Ramón Mejías.

Ayer, jueves no se encontró causa para arresto contra Ramón Mejías por parte del juez Orlando Puldón Gómez del Tribunal de Carolina.

¿Cuáles fueron las publicaciones?

En la página personal de la vendedora, aparecen sus publicaciones más recientes. En una de esta parece estar pidiendo disculpas a la expareja de su actual compañero, situación que alegadamente provocó su controversia más reciente.

“Realicé unas expresiones muy feas bajo el coraje y la decepción de algunas cosas que estaba sucediendo en el momento sin tener que ver con ello a las personas que mencioné, no me justifico y tampoco quiero dar explicaciones más allá que pedirle una disculpa pública a (nombre de la alegada víctima) por las ofensas que tuve hacia ti en mis transmisiones, lamento mucho haberme dirigido hacia tu hijo, ofendido como madre y mujer. Nadie merece ser tratado de tal manera. No espero que me disculpes, pero si hago lo correcto y acepto públicamente mi error porque así hice las cosas. Te expuse sin merecerlo y lo siento mucho”, expresó Lisha en su cuenta de Facebook.

Previo a esto publicó un video donde se le ve pasando por una escuela donde seescribieron varios graffitis, entre estos el nombre de Cruz.