Presidente del Senado refuta haber realizado negociaciones en relación a nombramientos

Durante la reunión con el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 9 de julio, el Presidente del Senado José Luis Dalmau dijo, que le explicó su postura respecto a los nombramientos y mencionó aquellos que habían enfrentado dificultades previas, sugiriendo que se reconsiderara su renominación.

“Cuando me reuní con el gobernador, fue una reunión de conversación y nunca se acordó nada. Cuando digo eso es que no se trabajó un nombramiento a cambio de nada, como se puede pensar”, dijo.

El pasado 7 de julio, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia decidió retirar un total de 16 nombramientos que iban a ser considerados durante la Sesión Extraordinaria autoconvocada por el Senado de Puerto Rico. Entre los nominados se encontraba Ángel Toledo López, quien había sido propuesto recientemente para liderar el Departamento de Educación.

No obstante, aclaró que la decisión final sobre los nombramientos recae en el Gobernador y, en caso de que sean renominados, serán atendidos por el Senado. Sin embargo, advirtió que algunos nominados podrían enfrentar diferencias con los legisladores o problemas en los trámites, lo que podría afectar su respaldo y los votos necesarios para su confirmación.

Hasta el momento, el Presidente del Senado aseguró que no ha recibido oficialmente los nombramientos en la Secretaría del Senado. Por lo tanto, destacó que solo cuando tenga conocimiento de los nominados podrá activar la Comisión de Nombramientos y tomar las decisiones correspondientes.

Asimismo, se hizo mención a la extensión de prerrogativas por parte del Gobernador durante la conversación. Dalmau señaló que se le otorgó la facultad de decidir si deseaba ser convocado de manera automática o esperar hasta agosto para tratar los asuntos relacionados con los nombramientos, reconociendo así la autonomía y el poder de decisión del Senado en esta materia.

“El gobernador, asimismo, cuando hablamos, extendió las prerrogativas de si yo quería atenderlo ahora auto convocándome o en agosto, él reconoce que esa prerrogativa la tenemos”, afirmó.

El pasado 7 de julio el senado se autoconvocó a una sesión extraordinaria para atender el nombramiento de Ángel Toledo.

Presidente del Senado se reúne con la designada Secretaria de Educación

Dalmau compartió que la Dra. Raíces Vega solicitó una cita para discutir su designación y presentar sus planes y experiencia en el campo del magisterio y en el Departamento de Educación (DE).

El presidente del Senado explicó que, durante el diálogo, la Dra. Raíces Vega expuso su visión sobre las acciones necesarias para impulsar el trabajo del Departamento de Educación en beneficio de Puerto Rico. Por su parte, Dalmau explicó los procedimientos de la comisión de nombramientos y los documentos requeridos para el proceso.

Además, el Presidente del Senado compartió con Raíces Vega detalles sobre experiencias previas relacionadas con otras nominaciones, con el objetivo de brindarle un contexto claro. Asimismo, mencionó que la designada Secretaria de Educación manifestó su interés en dialogar con los senadores y visitarlos en un futuro próximo.

En 2020, lideró los trabajos administrativos del Programa de Instituciones Juveniles y Escuelas Correccionales. También ha ocupado el cargo de directora de la Unidad de Investigación Pedagógica en la Secretaría de Planificación y Desarrollo Educativo, así como en la gerencia del proyecto Escuelas del Siglo XXI.

En cuanto a la confirmación de su nombramiento, Dalmau indicó que se llevará a cabo una vista pública o una votación, según lo que se decida en el Senado y cuando se considere oportuno. En esencia, el encuentro se caracterizó por ser un intercambio de ideas en el cual la Dra. Raíces Vega presentó su trayectoria y sus objetivos, mientras que el Presidente del Senado explicó los procesos y el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y del Senado en relación a las designaciones.

Cuando se le preguntó si creía que la Dra. Raíces Vega contaba con los votos necesarios para su confirmación, Dalmau respondió que no podía afirmarlo, ya que se encontraban en receso legislativo y no había visto comentarios al respecto en la prensa. Sin embargo, recomendó a la designada Secretaria de Educación que mantuviera diálogos con legisladores de todos los partidos para obtener el apoyo necesario.

“Yo no he hecho el ejercicio porque eso se nombró el lunes, estamos en receso legislativo y no he visto en la prensa comentarios que hayan salido a relucir como pasó con el anterior nominado. Sí le expliqué a ella que es conveniente que ella hable con los legisladores de todos los partidos”.

Con esta reunión, el Presidente del Senado y la Dra. Raíces Vega sentaron las bases para avanzar en el proceso de confirmación de su nombramiento como Secretaria de Educación, brindando un espacio para el intercambio de ideas y perspectivas entre ambas partes.