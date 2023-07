Federales arrestan coordinador de los “Task Force” del NIE

Las autoridades federales arrestaron en horas de la mañana del viernes al coordinador de los “Task Force” del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) por alegada corrupción.

Se trata de Antonio Pizarro Adorno quien se estaba en la posición del NIE. Según se indicó, Pizarro Adorno pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (HSI-ICE).

Pizaro Adorno había sido suspendido de empleo y sueldo tras ser intervenido anteriormente, según indicó el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres.

“El arresto de Antonio Pizarro Adorno es el resultado de un trabajo en colaboración entre el DSP, el NIE y el FBI. A esta fecha. Pizarro Adorno estaba suspendido de empleo y tras su arresto el DSP comienza el proceso de expulsión sumaria de la agencia”, expresó Torres en declaraciones escritas.

Del mismo modo, el funcionario indicó que Pizarro Adorno laboró en el NIE por 30 años y catalogó el arresto como un “hecho lamentable”.

“El arresto por parte del FBI de este agente que por más de 30 años laboró en el (NIE), es un hecho lamentable ya que su llamado era a combatir la corrupción y de ninguna manera mancha el buen trabajo del resto del grupo de buenos compañeros que son parte del NIE”, añadió.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Rafael Freytes, indicó que se comenzó una investigación a nivel interna para evitar que incidentes similares se repitan

“Es profundamente preocupante y decepcionante enterarse de estas acusaciones, las cuales atentan contra los principios fundamentales de nuestra institución. Nos esforzamos constantemente por mantener y fomentar los más altos estándares de ética y conducta, y nos apena y desconcierta cualquier acción que los contradiga. La integridad, la responsabilidad y la honestidad son los pilares del trabajo que ha realizado el Negociado por 45 años. Nosotros, como cualquier organismo de seguridad, existimos para proteger y servir a nuestra sociedad, y no toleramos ninguna conducta que afecte estos valores. Por lo tanto, deseo asegurar a la comunidad que estamos tomando este asunto con la máxima seriedad. Estamos cooperando plenamente con las autoridades federales en su investigación y seguimiento de estas acusaciones. Entendemos que este incidente puede causar inquietud en la comunidad, pero quiero asegurar a todos que nuestro compromiso con la integridad y la justicia sigue siendo inquebrantable. A nuestros agentes les digo que este incidente no refleja quien somos como organización y no define el valioso trabajo que hace cada día. Continuaremos enfocado en nuestra misión”, expresó el funcionario.