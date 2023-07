Como ahora atienden más adultos mayores que menores, Familia dice hay que “reconceptualizar” el enfoque

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, admitió este viernes, que la agencia se encuentra en el proceso de “reconceptualización” debido al aumento de subvenciones a adultos mayores en comparación con las dirigidas a menores.

Rodríguez Troche mencionó que existen 6,200 adultos mayores que reciben subvenciones totales del Departamento de la Familia, en comparación con 2,500 menores atendidos. Para cubrir estas necesidades, la agencia tiene presupuestados 70 millones de dólares, pero la funcionaria expresó que esa cantidad podría agotarse si continúa el aumento de casos.

“Si equiparas el hecho de que tenemos que redefinir el sistema como es necesario, entonces tenemos 2,500 niños versus los 6,200 adultos. Es aquí donde estamos considerando cómo hacer ajustes sistémicos completos”, dijo la secretaria en una entrevista radial (Noti Uno).

“Cuando hablo de definir un sistema, también me refiero a asegurarnos de cómo trabajar en tu seguridad financiera de tal manera que, cuando llegue tu momento, puedas aspirar a estar en el centro de cuidado que prefieres y que tu pensión lo cubra. Esta es la parte que debe ser preventiva. Como sociedad, debemos comenzar a enfatizar en la prevención ahora, para que esta situación no sea diez veces mayor en el futuro”, añadió.

Los datos provistos por la secretaria reflejan que 769 ancianos fueron abandonados o llegaron a una institución hospitalaria porque supuestamente no tienen familiares que se hagan cargo. Según la secretaria, algunos familiares de estos adultos los abandonan en instituciones y luego esperan que el gobierno se haga cargo de ellos. Algunas veces, estas personas podrían contribuir al cuidado de los adultos mayores, pero optan por no hacerlo.

“Hace dos meses, atendíamos a 5,725 adultos mayores y ayer el último número que me dieron fue cerca de 6,200. Imagínate si esto sigue creciendo tan exponencialmente. Por eso tenemos que comenzar a tomar medidas drásticas y, repito, no necesariamente simpáticas, pero responsables. Esto va a atender parcialmente esta situación, porque también creemos que, si no tienes dinero, repito, si tú no tienes el dinero, lo vamos a hacer, vamos a hablar, pero mínimo debes encargarte de ir a ver a tu papá o tu mamá dos veces al mes”, sostuvo.

Insistió en que abandonar, no visitar o no hacerse cargo de un adulto mayor constituye maltrato. A pesar de que una persona puede enfrentar cargos criminales por este comportamiento, la secretaria prefiere buscar alternativas para resolver estos casos sin medidas punitivas.