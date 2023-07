Autoridades determinan “no causa” contra Lisha Ramón Mejías

Las autoridades determinaron este jueves “no causa” para arresto contra la empresaria y vendedora de jugos naturales, Lisha Ramón Mejías.

La decisión se tomó, alegadamente, luego de que el agente encargado del caso no incluyera la fecha ni firmara la orden de arresto presentada en corte.

Ramón Mejías fue arrestada en horas de la tarde de ayer, miércoles, tras alegadamente violentar una orden de protección que se había impuesto en su contra.

Según explicó el capitán Tedy Morales a Telenoticias (Telemundo), la mujer que se querelló en contra de Ramón Mejías llegó hasta el cuartel de Carolina demostrando que tenía una orden de protección y presentó videos y publicaciones de redes sociales en los cuales demostraba que la comerciante violentó esa orden.

Las publicaciones y videos fueron difundidos a través de las redes sociales, donde aparentemente se mencionaba el nombre de la mujer por parte de Ramón Mejías.

¿Cuáles fueron las publicaciones?

En la página personal de la vendedora, aparecen sus publicaciones más recientes. En una de esta parece estar pidiendo disculpas a la expareja de su actual compañero, situación que alegadamente provocó su controversia más reciente.

“Realicé unas expresiones muy feas bajo el coraje y la decepción de algunas cosas que estaba sucediendo en el momento sin tener que ver con ello a las personas que mencioné, no me justifico y tampoco quiero dar explicaciones más allá que pedirle una disculpa pública a (nombre de la alegada víctima) por las ofensas que tuve hacia ti en mis transmisiones, lamento mucho haberme dirigido hacia tu hijo, ofendido como madre y mujer. Nadie merece ser tratado de tal manera. No espero que me disculpes, pero si hago lo correcto y acepto públicamente mi error porque así hice las cosas. Te expuse sin merecerlo y lo siento mucho”, expresó Lisha en su cuenta de Facebook.

¿Quién es Lisha Ramón Mejías?

La joven cobró notoriedad en las redes sociales por vender jugos naturales con su hija en brazos en las vías públicas del País. Posteriormente, en diciembre del 2022, tuvo que luchar la custodia de la niña debido a que el Departamento de la Familia se la removió.

Este año, también estuvo envuelta en una controversia por una fiesta que realizó donde una mujer denunció que fue agredida sexualmente.

El pasado 20 de abril, la jueza Geisha Marrero, del Tribunal de Carolina, otorgó la custodia legal y física de la hija de Ramón Mejias al padre biológico de la menor, a quien también le concedió una orden de protección.

Las relaciones maternofiliales quedaron suspendidas y el padre de la menor vendrá obligado a cumplir fielmente con el plan de servicios establecido por la agencia.

La remoción se dio luego que Román Mejías se mudara de Cayey a Carolina sin notificarlo al Departamento de la Familia que ya en una ocasión anterior había retirado a la menor del hogar luego que su pareja la denunciara por agredirlo.

La situación coincidió, además, con la denuncia de una mujer que alegó que fue víctima de una agresión sexual durante una fiesta convocada por la empresaria en una casa alquilada urbanización Jardines de Country Club, en Carolina. El celular de la joven fue ocupado por las autoridades como parte de la investigación.