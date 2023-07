Republicanos de Iowa vetan la mayoría de abortos a partir de unas 6 semanas

DES MOINES, Iowa (AP) — La legislatura de Iowa, de mayoría republicana, aprobó una ley que prohíbe la mayoría de abortos aproximadamente a partir de las seis semanas, en una prolongada sesión especial el martes que se alargó hasta bien entrada la noche. La gobernadora, Kim Reynolds, dijo inmediatamente en un comunicado que firmaría la ley el viernes.

La norma se aprobó sólo con votos republicanos, en un inusual trámite legislativo de un sólo día que duró 14 horas y que incluyó sonoras -y en ocasiones tensas- objeciones de legisladores demócratas y defensores del aborto que protestaban en el Capitolio estatal.

Poco después de las 23:00, los manifestantes que quedaban en la galería abuchearon y gritaron “vergüenza” a los senadores estatales en los minutos tras la aprobación de la propuesta.

Reynolds convocó la inusual sesión después de que la Corte Suprema del estado rechazara en junio reinstaurar una ley casi idéntica que había firmado en 2018.

“La Corte Suprema de Iowa puso en duda que esta legislatura fuera a aprobar la misma ley que en 2018, y hoy tenemos una respuesta clara”, dijo la gobernadora. “Las voces de los vecinos de Iowa y sus representantes elegidos de forma democrática ya no pueden ser ignorados por más tiempo, y la justicia para los no nacidos no debe retrasarse”.

Hasta ahora, el aborto era legal en Iowa hasta las 20 semanas de embarazo. La legislación entrará en vigencia de inmediato con la firma de la gobernadora el viernes. Prohibirá casi todos los abortos una vez pueda detectarse actividad cardiaca, lo que suele ocurrir en torno a las seis semanas de embarazo y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Ya había preparativos en marcha para presentar rápidas impugnaciones legales ante la corte y bloquear la medida una vez se aprobara.

“La ACLU de Iowa, Planned Parenthood y la Clínica Emma Goldman siguen comprometidos con proteger los derechos reproductivos de las residentes de Iowa para controlar su cuerpo y su vida, su salud y su seguridad, lo que incluye presentar una demanda para bloquear esta ley imprudente y cruel”, afirmó en un comunicado el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Iowa, Mark Stringer.

Entre tanto, Planned Parenthood North Central States dijo que derivaría a las pacientes fuera del estado si tenían abortos programados en las próximas semanas. La organización, el mayor proveedor de abortos en el estado, seguiría atendiendo a pacientes que se presentaran antes de que se detectara actividad cardiaca.

La norma contemplaba circunstancias limitadas que permitirían un aborto pasado el momento del embarazo en el que se detectara actividad cardiaca, como la violación, si se reportaba a las fuerzas de seguridad o personal médico en 45 días; incesto, si se reportaba en 145 días; anomalías fetales “incompatibles con la vida” y casos en los que el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer embarazada.

Durante buena parte de la mañana y la tarde, los cánticos de los defensores del aborto resonaron en el edificio estatal y se oían desde las salas donde senadores y representantes se reunían. Miembros del público a favor y en contra de la ley se turnaron para expresar sus posiciones a los legisladores de ambas cámaras durante un total de cuatro horas.