Denuncian que 85% de los refugios no están preparados en plena temporada de huracanes

La mayoría de los refugios en los municipios no están preparados en plena temporada de huracanes según una denuncia realizada por el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández.

Los alcaldes asociados del Partido Popular Democrático (PPD), señalaron que el 85% de los refugios no están preparados.

“La misma situación. En el caso de mi pueblo, Villalba, yo sigo insistiendo en que los refugios, no están preparados. Ya diez años después, siguen estando igual de no preparados. No hay generador, por consiguiente, no hay cisterna funcional”, expresó Hernández Ortiz en conferencia de prensa.

“Estamos sugiriendo que se construyan refugios en cada municipio por parte del Estado que se inviertan en en ese tipo de de acción, pero como no ha ocurrido, pues tenemos que vivir con esta situación”, agregó.

El alcalde destacó que esta deficiencia en infraestructura amenaza especialmente a las personas más vulnerables, incluyendo los mayores y personas con discapacidades. Hernández Ortiz también señaló la falta de mantenimiento en las instalaciones existentes.

“La mayoría de las personas que piden asistencia, que son los encamados o las personas con condiciones, son las personas mayores que no pueden accesar a tener un refugio con todas las condiciones de de servicios básicos”, concluyó Hernández Ortiz.

Al momento, la isla no ha estado en peligro o amenaza de un sistema atmosférico, sin embargo la temporada culmina el 30 de noviembre. Del mismo modo, en las pasadas semanas, se han experimentado fuertes lluvias que han provocado inundaciones y problemas en el sistema eléctrico de la isla.

LUMA asegura que ha activado brigadas adicionales ante posibilidad de más apagones

En los pasados días, los clientes del servicio eléctrico del país han experimentado múltiples fallas que han dejado hasta miles sin luz como ocurrió en horas de la noche del martes.

Ante esto, la empresa LUMA Energy aseguró que ha activado brigadas y equipo adicional debido a las condiciones de lluvias que se esperan para las próximas horas y que se espera se extiendan durante esta semana.

La empresa aseguró en entrevista con WKAQ 580 que tiene brigadas adicionales activadas y equipo posicionado para atender cualquier eventualidad que pueda ocurrir debido a las condiciones del tiempo. Sobre las causas de fallas en el servicio en los pasados días, el ingeniero Juan Rodríguez, vicepresidente de programas de capital de la empresa las adjudicó al mal tiempo y problemas de la red del servicio eléctrico que aseguran están trabajando para mejorar.

“Es una combinación de lluvia, lluvia haciendo que se caigan árboles en las líneas de transmisión y distribución, es también el estado de la red, una red que no ha sido mantenida por muchos años. Estamos haciendo trabajos de reparaciones en subestaciones, estamos haciendo trabajos de refortalecer postes pero es un proceso que toma tiempo”, expresó el funcionario de LUMA Energy.

Durante la noche del martes, debido a una falla en la Unidad #3 de Palo Seco, la empresa Genera PR, encargada del sistema de generación de energía alertó sobre la posibilidad de apagones. Más tarde, alrededor de 100 mil clientes se quedaron sin servicio.

Para esta semana, se esperan condiciones de lluvias que podrían afectar el servicio eléctrico nuevamente.

Desde el miércoles hasta el lunes, se espera que una onda tropical cruce la región. Existe una amenaza elevada de inundaciones y deslizamientos de tierra en áreas de terreno empinado, principalmente a lo largo de las secciones este y sur. También se esperan vientos fuertes y ráfagas con las tormentas en las aguas locales y partes de las islas. Para el resto del período, persistirán las condiciones de viento a lo largo de las áreas costeras y un riesgo moderado de corrientes de resaca. Los índices de calor podrían alcanzar los criterios de advertencia nuevamente durante el final de la semana. Otra onda tropical podría alcanzar el área el lunes.