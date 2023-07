“No guardamos rencor”: Hermano de víctimas de doble asesinato en Condado envía mensaje al sospechoso

Un doble asesinato fue reportado a eso de las 9:03 de la noche de ayer, lunes, en el restaurante Ropa Vieja, ubicado en la avenida Ashford, intersección con la calle Condado, en San Juan.

Los occisos fueron identificados este martes por su hermano mayor, Kevin Oquendo, como: José Enrique Cotto Roldán, de 28 años, y Jan Paul Oquendo Roldán, de 31. Ninguno tenía expediente delictivo.

“Eran gente especial. Necesitamos a Dios, estamos pasando por unas situaciones bien difíciles y es triste que no llegue un perdón a tiempo, que no seamos capaces de comunicarnos para evitar estas situaciones. Mi hermanos, uno cumpleaños la semana que viene y el otro cumple la de arriba. Ahora mismo es un poquito duro”, dijo Oquendo a medios de comunicación.

El hermanos de las víctimas también se dirigió al sospechoso de cometer el crimen: “Para esa persona que lo hizo, no guardamos rencor. Queremos que sepas que, si mis hermanos de alguna manera te faltaron el respeto o te hicieron sentir menos, yo quiero pedirte disculpas a nombre de ellos. No creo que era la mejor situación, no creo que fue lo mejor para hacer y gracias porque esto ha sido una enseñanza. Nos duele, no va a ser fácil, pero Dios está en el asunto, Dios está en control”.

La Policía se encuentra en la búsqueda del sospechoso, identificado como Apolinar Rondón Santiago, de 30 años, residente de San Juan y era empleado del mencionado restaurante.

De tener cualquier información que ayude a dar con el paradero de este sujeto, favor de comunicarse con la división de Homicidios del C.I.C. de San Juan a los teléfonos 787-793-1234 extensiones 2200 o 2278 o a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico 787-343-2020.

El agente José González, adscrito división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y la fiscal Jeannette Negrón investigan este doble asesinato.