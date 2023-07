Fortaleza asegura que no le pidió la renuncia a Eliezer Ramos

La secretaria de la gobernación, Noelia García Berdales, negó que desde La Fortaleza se le pidiera la renuncia al pasado secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos como se reportó la semana pasada.

Según García Berdales, esta dialogó con Ramos el pasado fin de semana y este le aseguró que no realizó las expresiones donde supuestamente se le habrían entregado dos cartas, una de renuncia y otra de destitución previo a su salida de la agencia.

“Las expresiones que salieron de Eliezer no fueron de facto fidedignas inclusive yo recibí de su mano la carta de renuncia”, expresó la funcionaria en entrevista con Radio Isla 1320.

García Berdales aseguró que contrario a lo que se reportó, el pasado 30 de junio el exsecretario del Departamento de Educación le entregó en su mano una carta de renuncia y aseguró que el gobierno aún “tiene planes” con el funcionario dentro de la agencia.

“Aquí no hay un issue, aquí no hay drama. Aquí lo que hay es muchas estrategias para asegurarnos entre todos que el Departamento de Educación va a trascender y va a llevarle a Puerto Rico un producto y un servicio transformado”, expresó García Berdales.

“Hablé con él en el fin de semana y me dijo que no hizo esas expresiones”, enfatizó la secretaria. “No hubo una situación de roces, ni incompetencias, ese no es el estilo del gobernador no es la personalidad del gobernador”, añadió.

La información sobre la supuesta salida a la fuerza de Ramos surgió por una publicación de la periodista Sandra Rodríguez Cotto donde se aseguró que el funcionario confirmó al medio que el pasado 30 de junio recibió dos cartas, una de renuncia y otra de destitución y se le dio a escoger una.

El pasado viernes también se colgó en el Senado de Puerto Rico el nombramiento de Ángel Toledo López quien fue designado como secretario de Educación tras la salida de Ramos.