Exfiscales anticipan qué pasará con citación a Edwin Prado tras haber sido mencionado en caso contra Félix Verdejo

Luego de haber sido aludido en repetidas ocasiones durante el proceso judicial que se lleva a cabo contra el exboxeador Félix Verdejo por el homicidio de la joven Keishla Rodríguez, el Tribunal Federal citó al abogado Edwin Prado Galarza para testificar hoy lunes como parte de la defensa del acusado. Los exfiscales María Domínguez, Osvaldo Carlo Linares y Ernie Cabán ofrecieron sus puntos de vista sobre la validez del testimonio y las posibles implicaciones legales.

El nombre del abogado surgió durante el testimonio de Luis Cádiz, principal testigo de la Fiscalía, y coacusado en el asesinato de Keishla Rodríguez, así como durante las declaraciones de su hermano Ricardo Cadiz.

Según ha indicado Cádiz en varias ocasiones durante el proceso, Prado lo instruyó a mentirle a las autoridades federales para que todo el peso de la culpa del asesinato de Keishla recayera totalmente sobre Verdejo.

La exfiscal Federal María Domínguez enfatizó que el privilegio abogado-cliente no aplica a las materias ya divulgadas por Luis Cádiz en su testimonio. “El privilegio abogado cliente es del cliente no del abogado. Por lo que el privilegio sobre los temas que ya ha divulgado Luis Cádiz, no existe privilegio porque ya se renunció a ese privilegio con relación a las materias que ya fueron parte de su testimonio”, declaró.

Domínguez argumentó que la impugnación propuesta por la defensa es sobre asuntos colaterales que no necesariamente se relacionan directamente con la culpabilidad o inocencia de Verdejo. Agregó: “Esa impugnación es sobre asuntos colaterales que, no necesariamente van directo al grano de la culpabilidad o inocencia de Verdeo.”

En cuanto a la estrategia de la defensa, Domínguez sostuvo que su objetivo es impugnar la credibilidad de Cádiz al hacer que Prado niegue las acusaciones en su contra y ponga en duda la veracidad de su testimonio anterior, el cual implicaba a Verdejo. La exfiscal admitió que sería difícil darle credibilidad a las acusaciones de Cádiz contra el licenciado Prado y planteó que, si todo resulta ser inventado, no habría problemas éticos para Prado.

Por su parte, Osvaldo Carlo Linares, exfiscal, señaló que la citación de Prado aún sigue vigente y que, a menos que el juez decida excusarlo, deberá comparecer ante el tribunal. “[A Prado] no se le ha excusado de comparecer, la citación sigue en vigor. Si el juez no se expresa tendría que comparecer al tribunal”, dijo. Carlo Linares también abordó el tema del privilegio abogado-cliente, y afirmó que este pertenece al cliente y puede ser renunciado por él. “Lo que sucede es que el privilegio pertenece al cliente, no al abogado y en tanto, y en cuanto el cliente lo renuncie, el abogado se puede expresar sobre él”, aclaró.

Sin embargo, el licenciado Edwin Prado Galarza radicó el pasado 8 de julio una moción para que se anule su citación a testificar.

El documento firmado por Prado Galarza pide: “anular una citación para mi testimonio y una orden de protección para evitar divulgación de información confidencial cubierta por el privilegio abogado-cliente”.

Además, el licenciado indicó que sus “intereses de privacidad superan la presunción de acceso público”.

En cuanto al derecho constitucional de no autoincriminación, Linares explicó que, si Prado decide ampararse en la Quinta Enmienda, el jurado deberá evaluar la credibilidad de Luis Cádiz y cómo eso puede afectar la afirmación de la fiscalía de que, si Prado se autoincrimina, es porque confirmó lo que Cádiz testificó. En ese sentido, Linares mencionó que, si Prado decide ejercer su derecho a no autoincriminarse, no habría consecuencias adversas para él.

Por otro lado, el también exfiscal Ernie Cabán resaltó un posible error en la citación del licenciado Prado para comparecer al tribunal. Según Cabán, las citaciones deben estar dirigidas específicamente a la persona requerida, y en el caso de Prado, al no estar correctamente dirigidas, no existe una obligación legal para que comparezca.

“El licenciado Prado señala un error en la situación, que me parece que tiene razón, porque las citaciones para que se produzca él presencialmente al tribunal a declarar, tienen que estar dirigidas a él. Al no estar dirigidas a Prado, esa situación tiene un defecto que la consecuencia del defecto es que no obliga a Prado a comparecer”, afirmó Cabán.

Cabán dijo que la estrategia de la defensa al citar a Prado podría tener implicaciones adversas para el caso. “A mi entender era mejor dejarlo así porque ese testigo está impugnado de que dijo dos declaraciones inconsistentes”, dijo.

El abogado señaló el posible riesgo que representa para la defensa citar a Prado, ya que podría validar una de las versiones de Luis Cádiz y comprometer la posición de Verdejo.

“A mí me parece que esa movida de la defensa es riesgosa para la defensa porque va a poner a Prado a validar una de las versiones de Luis Cádiz. Porque la controversia está en que Luis Cádiz dijo, ‘él me dijo que mintiera y dijera que fue Félix Verdejo el que disparó el arma’... Por ese lado, pues les puede resultar un arma de doble filo a la defensa”, concluyó.