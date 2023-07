Senado se autoconvoca para atender nombramiento del secretario de Educación

El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, envió una convocatoria a los miembros de ese cuerpo para que mañana viernes, se atienda el nombramientos del secretario designado del Departamento de Educación (DE), Ángel Toledo López.

En el documento suministrado a Metro Puerto Rico se indica que la sesión extraordinaria autoconvcoada por el Senado de Puerto Rico se llevará a cabo este viernes, 7 de julio a la 1:00pm para atender varios nombramientos además del de Toledo López.

A principios de esta semana se había adelantado que el nombramiento sería derrotado debido a unas expresiones que salieron a relucir del designado para el DE.

En la mañana del martes, el vicepresidente de la comisión de nombramientos del Senado de Puerto Rico, el senador Rubén Soto, adelantó que el designado secretario no será confirmado por el cuerpo legislativo.

“Nunca debió haber sido nombrado (…) Te adelanto que va a ser debut y despedida”, aseguró Soto durante una entrevista en el programa “Pegao’s en la Mañana” de Radio Isla 1320.

El senador aseguró que Toledo López debe “coger sus maletas, renunciar y no hacerle pasar la vergüenza al pueblo de Puerto Rico”. De igual forma, sostuvo que el puesto que aspira a ocupar el administrador académico “le queda grande”.

“El ser despectivo a los seres humanos no te puede hacer candidato, ni siquiera candidato, para ocupar la silla del Departamento de Educación, que es una silla que, desde pequeños, nuestros niños se reflejan y miran como un ejemplo al secretario de Educación”, ratificó Soto.

Por su parte, luego de estas expresiones el gobernador Pedro Pierluisi, adjudicó la actitud del Senado a “ganas de fastidiar” y señaló que se le debe dar la oportunidad a todos los nominados a ser evaluados en el debido proceso.

“Eso no son maneras, razonables de actuar, al revés. Todos los nominados tienen derecho a una evaluación justa, balanceada y no pueden estar, pues porque tuvo unas expresiones hace diez años que para algunos no son de su agrado, pero de todas maneras tienen que evaluar todo su trasfondo personal, académico, profesional, administrativo, antes de llegar esas conclusiones. Lo que yo veo ahí que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mis designados, esas no son actitudes, esos son ganas de obstruir, ganas de fastidiar. Por no decir otra palabra, un poquito más fina”, indicó el gobernador a preguntas de la prensa durante los actos del 4 de julio.

El gobernador expresó que la atención debería estar en el reinicio escolar y la continuación de la transformación del Departamento de Educación, y no en “expresiones aisladas”.

En cuanto a la renuncia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, Pierluisi insistió en que no lo despidió. “Yo sé que seguirá colaborando con mi administración”, mencionó. El gobernador reiteró su prioridad en tener un buen inicio del año escolar y en agilizar el uso de los fondos federales para mejorar la infraestructura del Departamento de Educación.