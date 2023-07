“Robusto” el servicio de lanchas a Vieques y Culebra

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, catalogó como excelente el servicio que provee la empresa HMS Ferries, que asumió en 2020 el contrato de alianza público-privada (APP) para operar el servicio de transportación marítima para las islas municipio de Vieques y Culebra, entre otras rutas.

De esta forma reaccionó el funcionario a un reportaje de Metro que detallaba problemas con el contrato.

“Excelente, es un excelente colaborador. Esos tiempos donde había que persignarse a ver si salía una embarcación quedaron en el pasado. Hoy día tenemos un sistema y una operación robusta, confiable y de calidad”, aseguró a este medio el titular de la ATI.

Sin embargo, el director ejecutivo reconoció que aún se implementa la primera fase del contrato de APP, que consta de dos partes.

“El contrato se divide en lo que es Fase 1 y Fase 2. Estamos en la Fase 1, y en esta fase nosotros tenemos que fiscalizar todos los gastos. Hacemos una reconciliación y la analizamos y de ahí se procede a hacer los ajustes necesarios, a nivel de finanzas”, explicó Menéndez Agosto.

“A nivel operacional, aun cuando en esta primera fase no se toma en consideración la eficiencia sino que es de la fase dos en adelante, nosotros verificamos que las embarcaciones salgan y lleguen a tiempo”, añadió.

Según explicó el funcionario, la Fase 2 tardará en ser implementada debido a varias reparaciones y construcciones que ATI debe realizar antes de implementar esa parte del contrato.

“El estado es responsable de la rehabilitación de la infraestructura. Es decir, hay cinco embarcaciones que tienen que estar en óptimas condiciones para que puedan usarse, al igual que los terminales de San Juan, Cataño, Ceiba, Vieques y Culebra”, dijo.

“Ahora mismo tenemos una embarcación en dique seco que regresa de Tampa este mes de julio y la última que sale para dique seco para reparaciones mayores, según requisito de la Guardia Costanera, sería El Isleño y una vez termine El Isleño, ahí tendremos las cinco embarcaciones listas para poder proveérselas a ellos y luego de hacer lo propio con los terminales, con eso cumplimos con el contrato”, añadió a la vez que indicó que este proceso podría tardar de dos a tres años en concretarse.

No obstante, Menéndez Agosto insistió en que no tiene conocimiento de quejas de los usuarios sobre el servicio que provee la APP, pero aseguró que, de haber alguna queja, no está relacionada a la tardanza en la implementación de la segunda fase del contrato.