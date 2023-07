Presidente del PPD insta al Gobernador a firmar enmiendas al Código Electoral

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, emplazó hoy nuevamente al Gobernador de Puerto Rico a firmar las enmiendas al Código Electoral y dejó claro que las mismas no alteran la edad en la que se permite el voto por correo en el código electoral actual. Lo instó además a no continuar buscando excusas para justificar su oposición a realizar cambios sustanciales al Código Electoral vigente.

El líder del Partido Popular Democrático señaló que estos cuestionamientos carecen de fundamento, ya que el propio Gobernador admitió no haber leído ni analizado las enmiendas aprobadas por la Legislatura y los legisladores independientes.

El legislador subrayó que la edad para solicitar el voto adelantado está contemplada en el Artículo 9.37 (g) del Código Electoral, tal y como fue aprobado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 2020. Esto demuestra, según Ortiz, que el Gobernador no está siendo veraz con el pueblo o no ha sido debidamente informado al respecto.

“El Código Electoral vigente establece que todo elector con impedimentos o evidente limitación de movilidad o encamado con algún tipo de condición médica que le impida asistir a su colegio de votación o cualquier elector con ochenta (80) años de edad, a partir del Ciclo Electoral 2020, también tendrán derecho a reclamar el Voto Adelantado como sistema de votación que les garantice el acceso a ejercer el derecho al voto de forma privada e independiente”, afirmó Ortiz. Sin embargo, aseguró que el Gobernador ha errado al afirmar que la edad actual para el voto adelantado es a los 60 años y ha sostenido incorrectamente que las enmiendas alteraron dicha disposición.

El presidente del PPD recordó que las Resoluciones Conjuntas, como la que estableció el ajuste a la edad del voto adelantado en las primarias de 2020, son medidas legislativas que pierden fuerza de ley y vigencia una vez cumplido su propósito. Estas resoluciones no forman parte de leyes, códigos o estatutos permanentes.

Ortiz manifestó su disposición a discutir cualquier preocupación real que el Gobernador pueda tener sobre la edad del voto adelantado y sugirió la posibilidad de considerar enmiendas adicionales. “Para esa conversación estoy disponible. Exhorto al gobernador a abrir un diálogo franco sobre este asunto”, puntualizó.

También destacó que las enmiendas aprobadas la semana pasada garantizan, al igual que el código actual, el derecho al voto a cualquier elector con ochenta años o más, y que la Comisión Local será responsable de verificar, evaluar y aprobar las solicitudes de voto adelantado según el reglamento aplicable. Además, señaló que las enmiendas también contempladas la posibilidad de establecer un “early vote” para ciertas categorías de votantes mayores de 60 años, lo que permitiría votar hasta dos domingos antes de las elecciones generales.

Gobernador podría vetar el Código Electoral

Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el miércoles que, si las enmiendas al Código Electoral incluyen cambios en la edad para solicitar el voto por correo, no tendrá su apoyo.

“Le pedí a la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo y al comisionado electoral alterno (Edwin Mundo Ríos) del PNP que me den su parecer en cuanto a estas enmiendas. Estoy seguro que también los portavoces en Cámara y Senado me van a dar su parecer. Pero de entrada repito algo que ya dije: una de esas enmiendas está totalmente reñida con mi criterio, que es la enmienda que aumenta la edad para uno poder votar por correo a 80 años, no. Yo claramente favorezco que se les permita a los votantes, particularmente, los que tienen 60 años o más votar por correo. Eso es algo que se está haciendo en un sinnúmero de jurisdicciones y lo que se hace es facilitar el voto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Mencionó que no tiene problemas con establecer restricciones adicionales a través de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) o enmendar el periodo para solicitar el voto por correo.

“Pero, de entrada, el cambio en la edad les digo que eso por sí ya, va a causar un veto de mi parte. De las otras enmiendas, voy a recibir el insumo”, mencionó.