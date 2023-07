Pierluisi sobre autocovocatoria del Senado: “¿Cuál es la obsesión con obstruir y entorpecer?”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que en Senado hay una obsesión con obstruir y entorpecer su administración, esto por la auto convocatoria para atender varios nombramientos, entre otros, el del secretario del Departamento de Educación, Ángel Toledo López.

“Lo que sí voy a decir es que es bien importante que el gobierno opere sin obstrucción, sin interrupción. Es muy importante que tengamos a la cabeza de la agencia del gobierno persona capacitada, pero siempre que tengamos. Las posiciones ocupadas. Entonces, para mí es importante que el Departamento de Educación, que es el departamento que tiene el mayor número de personal en todo el gobierno, tenga a alguien a cargo en la silla de la secretaría. Así que otra vez, no sé lo que van a hacer en el día de mañana, pero. Pero, por ejemplo, todo esto aparenta ser un proceso irregular. Si se refiere al secretario que acabo de designar, el proceso me parece irregular, porque lo normal es que a la persona designada se le pide que someta una serie de documentos, se revisan los documentos, luego se le somete a un examen físico o métrico. De igual manera, en muchos casos se llevan a cabo vista pública. Es el proceso regular”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“¿Cuál es la obsesión de obstruir, de entorpecer? O sea, vamos a hacer las cosas responsablemente. Yo tengo el poder de hacer designaciones cuando el Senado esté en receso y el Senado es el que brinda su consejo y consentimiento. Y yo reconozco ese poder que tiene el Senado. Pero vamos a ver lo que ocurre mañana, si lo que están haciendo es confirmando a las personas que ya había nominado hace meses o más tiempo y por fin los van a confirmar o considerar, eso yo lo vería positivo. Pero si lo que viene es, por ejemplo, en el caso del secretario designado para el Departamento de Educación, a considerarlo sin mayor trámite meramente a la trágala. Eso no está bien. Así no hace, no. Se avisa, se trabaja”, añadió.

Según el gobernador, no importa lo que ocurra con el designado, en el Departamento de Educación habrá una persona a cargo.

“No, yo me voy a ocupar de que siempre tengamos a alguien a cargo del Departamento de Educación. No importa lo que suceda. Esa es mi responsabilidad. Siempre va a haber alguien a cargo ahí. Lo que estoy diciendo es que las cosas se tienen que hacer responsablemente, como Dios manda. A cualquier designado hay que evaluarlo en sus méritos a base de su trayectoria profesional y personal. Y aquí surge una controversia por unas expresiones hace diez años atrás. ¿Y qué pasó con todos los grados académicos de la persona que yo designé? ¿Qué pasó con toda la experiencia administrativa de esta persona? De momento, eso, todo eso, es irrelevante. Vamos a actuar como como padres de familia, como gente adulta, como gente responsable”, mencionó.

“Vuelvo y digo sería altamente irregular que sometan a votación a alguien que yo acabo de designar y que no se no ha comenzado ni el proceso. Eso sería altamente irregular. Si lo que van a considerar mañana son nombramientos que ya se hicieron hace mucho tiempo atrás, porque básicamente quedé como 180 o 108 nombramientos que sometí en la pasada sesión ordinaria del Senado. Alrededor de la mitad, un poco más de la mitad 58 fueron confirmado, o sea que quedan cerca de alrededor de como 50 nombramientos pendientes. Algunos son jueces y fiscales que no se pueden nombrar en receso, así que esos no son, no aplican, pero fácilmente estamos hablando de tener. Tiene que ser como 15 a 20 nombramientos a diferentes puestos en la rama ejecutiva que no se han atendido. Así que si mañana quieren ir a trabajar para eso, pues yo le doy la bienvenida. Si lo que vienen es meramente a colgar una persona que yo acabo de designar que no ha comenzado ni el proceso. Quiénes van a quedar mal son los que promueven ese proceso, porque es un proceso altamente irregular”, sostuvo.

El Senado se autoconvocó para este viernes a una Sesión Extraordinaria para, entre otros asuntos, atender el nombramiento del secretario del Departamento de Educación, Ángel Antonio Toledo López.

“Es importante que el Senado de Puerto Rico atienda estos nombramientos, en especial el Secretario de Educación. Dentro de poco más de un mes tenemos el inicio de un nuevo año escolar, por lo que el Sistema de Educación debe tener certeza de estar dirigido por una persona que cuente con el apoyo y respeto de todos los sectores. Tenemos que velar por el bien de la educación de nuestros niños que son la base de nuestro futuro. Mañana el Senado con mucha responsabilidad atenderá este y otros nombramientos que están ante nuestra consideración”, precisó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Detalló además, que la convocatoria está amparado en la facultad que le otorgan las Secciones 6.1(i) y 21.3(b) del Reglamento del Senado.

El Senado atenderá los nombramientos de Jaime M. Núñez Acosta, representante de los intereses de los patronos en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, y del Brigadier General Miguel. Méndez, como Ayudante General del Gobierno de Puerto Rico.

También considerarán el nombramiento de Jaime F. Rivera Emmanuelli, Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y de Agustín Montañez Allman, quien se propone para un nuevo término como Procurador del Veterano.

Además, se evaluará el nombramiento de María del Mar Ortiz Rivera, Comisionada de la Junta de Comisionados para Promover la Uniformidad de Legislación en los Estados y Territorios de la Unión, y de Javier Figueroa Sosa, Comisionado en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico.

En la lista de nombramientos también se encuentra Hiram Pagani Díaz, como Presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Además, se considerará a Ramón Cruz Alicea, Melissa Massheder Torres y Samuel Silva Rosas, todos como Comisionados de la Comisión Industrial de Puerto Rico.

Finalmente, se valorará el nombramiento de Alberto J. Castañer Padró e Iván López Báez como Miembros en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. También, se revisará el nombramiento de Lilliam Rodríguez Capó, como Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), así como a René Acosta Benítez y Jorge Jorge Flores, ambos como Miembros de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino.

Toledo López fue nombrado en receso legislativo por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia luego de la renuncia del licenciado Eliezer Ramos Parés.

Asimismo, Toledo López no cuenta con el apoyo de muchos senadores del Partido Popular Democrático por unas expresiones que el designado escribió hace diez años en Twitter contra el exgobernador Alejandro García Padilla.