La visita al supermercado confirma que los precios se han disparado

Estudios recientes confirman lo que muchísimos puertorriqueños experimentan con cada visita al supermercado:. el dinero ya no alcanza como antes para hacer la compra que cubra las necesidades básicas de la familia.

Metro Puerto Rico realizó una visita al supermercado con una familia para documentar lo que es la experiencia generalizada de muchísimos puertorriqueños: los ajustes a la hora de hacer la compra. Además, entrevistamos otras personas para contrastar la experiencia en diversas generaciones. Como condición, los entrevistados pidieron proteger su identidad, por lo que utilizaremos nombres ficticios.

“Mira el costo de seis chuletas, $9.36. Hace un año, por ejemplo, esto podía estar en $5 o $6″, mostró a Metro sorprendida Sara Rivera, nuestra entrevistada de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980). La mujer, quien vive con su hijo, estima que el gasto en alimentos semanal actualmente para su núcleo familiar es de $125.

El renglón de las carnes es en el que esta madre asegura siente la diferencia. “Lo más que yo encuentro que ha aumentado son las carnes. Tanto de res como de cerdo, como cualquier otro tipo de carne que consumimos en nuestro hogar, han aumentado grandemente”, dijo mientras buscaba opciones en las neveras de un supermercado en una reconocida cadena del oeste de Puerto Rico.

“Una compra de 10 a 15 artículos aumentó significativamente. Diez a quince dólares, que para mí es sumamente costoso. Para mi ingreso, es mucho”, agregó. Sin embargo, aseguró que paga el aumento porque cocina los alimentos en su casa por el bienestar familiar.

La reciente publicación del estudio de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA), Radiografía del Consumidor 2023 “Viviendo la experiencia de compras del consumidor” documentó los malabares de los puertorriqueños para hacer su compra en un escenario inflacionario. Según el estudio, 49 % de las personas han dejado de comprar algún alimento por aumento de precio, como los huevos, y un 26 % ha dejado de obtener algún producto que no es de alimentación.

“Yo diría que los huevos es un alimento que es bastante inestable con los precios en los últimos años. En ocasiones no he optado por comprar una opción de menos calidad, simplemente opto por no comprarlos porque con lo que puedo comprar una docena de huevos, pues puedo comprar diferentes cosas que me van a rendir más a lo largo de los días que la docena de huevos”, expresó Samantha Robles, quien forma parte la generación Z. Se consideran parte de este grupo a aquellos jóvenes nacidos a partir del 1999-2000 y que han vivido bajo el amparo de los dispositivos móviles.

Según los datos más recientes del Índice Oficial de Precios al Consumidor en Puerto Rico, del Departamento de Trabajo, en mayo de 2023 los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 7.9 % en comparación con el año previo.

Bartolomeo Mercado, de la generación Baby Boomers (nacidos de 1946 a 1955), explicó que, aunque se haya visto un alza de precios, nunca ha cambiado de marca o a un producto de menos calidad, al indicar que “yo siempre trato de consumir lo que siempre se consume y no he cambiado mis productos, ya que casi siempre se va todo lo que compramos”.

Por el contrario, Carla Rodríguez, quien pertenece a la generación de los Millennials (nacieron entre 1981 y 1997) destacó que ya no compra con la misma frecuencia los alimentos de bebé.

“Cuando yo comparé los precios de las comidas de bebé en el 2019 versus ahora, antes me salían en menos de dos dólares, $1.40 por ahí, o $1.39 y ahora están en $2.25, $2.39 y como uno no compra uno solo, uno compra a veces 10 a 15 paquetitos, pues notas la diferencia”, explicó la consumidora.

Ante el nuevo escenario para el consumo de productos de la canasta básica de alimentos, el informe de MIDA resaltó que el comprador se prepara antes de llegar al supermercado para hacer compra de manera informada. Este comportamiento es transversal a todas las generaciones de consumidores. El presidente del comité de Radiografía de MIDA, Richard Valdés, describe al consumidor actual como uno “más consciente”.

“Hay personas que nos han dicho, ya yo no voy al supermercado con mis hijos porque van a empezar a coger cosas alrededor y eso me va a subir el precio. Así que entonces, [ahora existe] un consumidor mucho más consciente. Están comprando menos unidades y están gastando igual que el año pasado, o sea, están gastando más dinero en menos unidades”, dijo Valdés, en entrevista con Metro PR.

Aumenta venta de alcohol en la isla

Entre los datos presentados en el estudio de MIDA, uno de los productos que menos se vio afectado por cambios en los patrones de consumo fue el alcohol. Por el contrario, hubo un aumento de 6 % en unidades vendidas, debido a un “menor incremento de precios en el pasado año”.

“Contrario a los precios de los huevos, por ejemplo, que han tenido unos aumentos de precios bien fuertes, en los licores no se ha visto un aumento tan y tan fuerte. Eso es lo que yo te podría decir, como que en general, podría ser una de las razones por que no se afectó tanto”, explicó Valdés.

Sin embargo, el Índice del Departamento de Trabajo establece que, en comparación con mayo de 2022 a mayo de 2023, los precios de las bebidas alcohólicas aumentaron un 5.1 %, los alimentos en general un 9.0 %.

“Yo no consumo muchas bebidas alcohólicas, pero sí he escuchado de otra gente que se ha reflejado el aumento bien significativo en los vinos, en el vodka, en ciertos productos de bebidas alcohólicas. En las bebidas alcohólicas no he visto una merma en que consuman menos del producto o lo dejen de comprar porque aumente”, expresó nuestra entrevistada de la Generación X. Ella, aunque dice que ya no tiene tiempo para estudiar los shoppers antes de hacer su compra, sí sostuvo que varía de supermercados en la búsqueda de mejores opciones para defender su bolsillo.