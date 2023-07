Contratista de Agricultura asegura fue despedido por participar en visitas con Jenniffer González

El aspirante a la Cámara de Representantes por el Distrito 30, Fernando Sanabria Colón, alegó que fue despedido de su cargo en la oficina de Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por acompañar a la comisionada residente, Jennifer González Colón a unas visitas en los pueblos de Guayama y Arroyo.

Sanabria Colón había hecho una publicación en Facebook en la que dejaba a conocer su despido:

“Buenos días para todos; la Política es fuerte y a veces trae consecuencias desagradables que nos sorprenden, más aún cuando pertenecemos al mismo Partido. El lunes pasado como aspirante a la Camara de Representante, acompañe a la Comisionada Residente Jenniffer González Colón a unas visitas en Guayama y Arroyo, pueblos donde acumulo votos. Según Parece que a alguien del equipo del Gobernador no le gusto y le pidieron a mi Jefe que me despidieras y el me despidió. Muy lamentable que por acompañar a la vicepresidenta de mi Partido me despidan del trabajo. Cada quien con su conciencia. Mi fé es mas grande que mis problemas.”

Además, Sanabria dijo a Metro Puerto Rico que se reunió con el Secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, para desayunar y este le informó de su despido.

“El Secretario y yo nos sentamos a dialogar y me dijo que yo sabía cómo eran las cosas en la política, que le habían llegado fotos y videos míos caminando con Jennifer González y que estaba sin trabajo. Que le habían metido presión de Fortaleza y que no podía hacer más nada, que estaba despedido”, aseguró Sanabria Colón.

Sanabria, se dedicaba a trabajar con la marca ‘Del país’ y a orientar a los agricultores sobre préstamos e incentivos. Además, realizaba visitas a cadenas de distribución de productos agrícolas y promovía eventos para impulsar la venta de productos agrícolas en la región.

El aspirante a la Cámara de Representantes, dijo que levantó su defensa ante las acusaciones, y argumentó que la comisionada Jennifer González no ha anunciado su intención de retar al gobernador. Además, hizo hincapié en su participación en diversas actividades locales, en las que apoyaba al gobernador y su presencia en eventos en los pueblos de Guayama y Arroyo.

“Le dije que no entendía esta persecución a los que iban a actividades de Jennifer González y (Ramón González Beiró) me contestó que él no podía hacer nada porque él también recibía instrucciones”, contó.

Según Sanabria, el jueves pasado había renovado su contrato. “El jueves pasado me habían renovado el contrato. Sobre mi trabajo no hay ningún tipo de queja porque ya me iban a renovar”, dijo.