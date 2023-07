Luis Cadiz revela cómo planificó con Verdejo drogar, amarrar y lanzar a Keishla Rodríguez por el puente Teodoro Moscoso

El coacusado del asesinato de Keishla Rodríguez, Luis Antonio Cadiz Martínez, se sentó hoy en la silla de los testigos del juicio contra Félix Verdejo y con detalles explicó a preguntas de la fiscalía federal cómo planificó con el exboxedor drogar a la víctima para luego amarrarla y tirarla por el puente Teodoro Moscoso.

Ante una sala llena, Cadiz contestó las preguntas del fiscal Jonathan Gottfried quien indagó sobre lax comunicaciones que este tuvo con Verdejo entre el 27 y 28 de abril de 2021, días antes de la desaparición de Keishla, reportó Sylvia Hernández del programa Día a Día de Telemundo.

Según Cadiz, ese 27 de abril, Verdejo “preguntó si estaba despierto”. “Yo estaba en el gazebo en (el residencial) Luis Llorens Torres”, contestó al fiscal.

“Voy pa´ donde ti en unos minutos”, leía el mensaje de texto de Verdejo mostrado en sala.

“¿Qué texto le envió el 28 de abril de 2021 a las 2 a.m.?”, cuestionó el fiscal.

“Ya estoy aquí”, dijo Cadiz.

“¿Qué hacía? "

“Enrolando un fili”, contestó.

Cadiz señaló que Verdejo le preguntó cómo le podía ayudar para que una persona abortara.

“Me dijo que estaba pasando problemas con su esposa, que se había enterado que tenía otra mujer embarazada y que no quería perder a su familia. Le dije que aguantara las consecuencias, si tenía una mujer embarazada tenía que asumirlo. Me pidió que lo ayudara a abortar ese bebé”, sostuvo el testigo estrella de la fiscalía.

“¿Recuerda algo más que Verdejo le dijo?”, insistió el fiscal.

“Que no quería perder a su familia, que qué podía buscar para abortar ese bebé. Le dije pastilla, droga, algo, nunca había experimentado algo así”, contó.

“¿Qué droga? “, indagó el fiscal

“Heroína”, dijo Cadiz.

“Me dijo que comprara lo que tenía que comprar”, añadió.

“¿Al otro día vio a Verdejo? “, preguntó el fiscal.

“Correcto”, respondió Cadiz.

El fiscal mostró en sala los mensajes del 28 de abril de 2021 entre Verdejo y Cadiz.

“Viene vamo´ arriba, estoy terminando para pasar por ti”, le escribió Verdejo a las 7:01 de la mañana de ese día.

Mientras, Cadiz reveló en sala que ese 28 de abril compró heroína, la cocinó y la puso en una jeringuilla. Dijo que el proceso le tomó pocos minutos porque compró cerca de su casa y pagó $9 por tres bolsas. Señaló, además, que el 28 de abril de 2021, después de las 7:40 a.m. vio a Verdejo en el gazebo del residencial.

“Nos montamos en la Durango, le di la jeringuilla con droga envuelta en una servilleta”, señaló.

En tanto, declaró que no conocía a Keishla y que tampoco conocía que carro guiaba.

¿Cuál era el propósito de ir a ver a Keishla en ese momento?, cuestionó el fiscal

“Buscarla para hablar con ella del aborto, que tenía que abortar. No había un plan”, dijo.

Relató que fueron en busca de Keishla al residencial Villa Esperanza y que Verdejo intentó llamarla pero Keishla no contestó.

“Entramos a Villa Esperanza, pero el carro de Keisha no estaba. Una persona saludó a Félix y el dijo ´Ahora si pasa algo espero no digan fui yo´”, dijo sobre lo que hicieron ese 28 de abril de 2021.

Posteriormente, Cadiz narró que buscaron un laboratorio para que Keishla se hiciera una prueba de sangre, porque él quería estar. Sin embargo, Cadiz indicó que Verdejo llamó a Keishla pero ella le dijo que se estaba haciendo las uñas.

Cadiz dijo que llegaron hasta donde Keishla se hacía las uñas pero esta se había ido a buscar a su sobrino.

“Me dijo que tenía que encontrar a Keisha antes del 1 de mayo que era el cumpleaños de su sobrino, antes de que le contara a la familia que estaba embarazada. Le dije ´déjalo así afronta tus consecuencias´. Me dijo que no, que tenía que hacer algo que no iba a perder a su familia”, dijo Cadiz sobre lo que Verdejo le habría dicho entonces.

“¿Qué hicieron luego? “, continuó preguntando el fiscal.

“Fuimos al Teodoro a buscar dónde estaban las cámaras, aún no había un plan”, señaló Cadiz.

Cadiz dijo que guiaba Verdejo y que la idea habría sido de él. Indicó que se comunicaba para entonces con su esposa que le decía que no quería perder a su familia. Luego fueron a comprar unos sándwiches que se comieron y ambos tomaron rumbos distintos. Cadiz dice que él se fue a trabajar.

¿Quién se quedó con la jerinquilla? “, volvió a preguntar el fiscal

“Félix”, aseguró Cadiz.

¿Lo volvió a ver el 28 de abril de 2021?”, indagó Gottfried.

“Sí, a las 4p.m. estaba hablando con Keishla por el Android”.

¿Sabe por qué? "

“Le dijo estaba arreglando su iPhone, parece Keishla le preguntó no la llamó de su cel”, dijo Cadiz.

¿Volvió a ver a Verdejo esa noche del 28 de abril de 2021?”, preguntó el fiscal

“Tuvimos una conversación de lo que se haría con Keishla el jueves. Cuadrando cómo le inyectaríamos la droga y la lanzaríamos por el Teodoro. La inyectabamos la droga, la amarrábamos con un metal y la tirábamos´”. Cadiz dice que encontró el bloque en el residencial y lo puso en una carpa de su negocio y el alambre porque trabajaba en construcción.

Cadiz indicó que montó el bloque en la guagua Durango de Verdejo, este se fue y el se fue a janguear.

A preguntas del fiscal de por qué ayudó a Verdejo, este señaló que no sabe el por qué.

“No sé, por aparentar, por ser leal, tener más amistad con él, no sé por qué lo hice”, sostuvo.

Verdejo le pidió utilizar su cuarto para sostener relaciones sexuales

Previo a este relato, Cadiz le dijo al fiscal que días antes del crimen, el exboxeador le pidió utilizar su apartamento para sostener relaciones sexuales con una amiga suya.

“Me llamó si podía usar mi cuarto y le di el permiso. Que lo usara y en pocas palabras que no me ensuciaran la cama”, relató a preguntas del fiscal Jonathan Gottfried.

“¿A qué hora le pidió eso? “, preguntó el fiscal.

“A eso de las 8 p.m. “, dijo Cadiz

“¿Que hacía? "

“Jugando baloncesto”, sostuvo

“¿Usted lo vio? "

“Cuando me pidió el baño para bañarse”, relató.

De igual manera, el fiscal indagó si conocía al exesposo de Keishla, Marcelino Pérez y al exsuegro de Verdejo y este indicó que no.

No es la primera vez que Cadiz se declara culpable de un delito

Cadiz también confesó en sala que esta no es la primera vez que se declara culpable de un delito, otros han sido en New York por alteración a la paz y en Puerto Rico por posesión de un arma y drogas. Dijo que en New York le dieron una multa de $150 y en Puerto Rico tuvo que cumplir 60 meses luego de dar positivo a marihuana y violar su probatoria.

Manifestó también que padece de ansiedad, depresión y que para eso toma medicamentos como Ambien y Clonopin.

“¿Para el 2021 tomaba medicamentos?”

“No recetados “, responde.

“¿Qué droga tomaba?”

“Marihuana y Xanax”, respondió.

De igual manera, Cadiz indicó a preguntas de la fiscalía que en varias ocasiones intentó culminar con su vida y que en el 2022 trató de hacerlo y mostró sus cicatrices de sus antebrazos al jurado. Sostuvo que ha utilizado diferentes drogas pero no ha recibido tratamiento. Relató que desde el 2017 al 2021 asistía a un tratamiento en Bayamón que le ayudaba con la ansiedad y la depresión y a no consumir drogas.

¿Cómo conoció a Verdejo?

Cadiz indicó que lo conoció a Verdejo en una fiesta de cumpleaños de su mamá y que era amigo de su hermano. Dijo que lo veía cuando le lavaba la guagua.

“Lo conocía porque lo veía boxear, pensaba que nos representaba bien a Puerto Rico. Después lo vi varias veces siempre bajaba al residencial a ver mi hermano”, sostuvo.

El testomonio de Cadiz continuará mañana a las 9 00 a.m. en la sala del juez Pedro Delgado en el Tribunal Federal en San Juan.

Hoy, luego de culminar el interrogatorio a Ricardo Cadiz, hermano de Luis Cadiz, también la fiscalía también sentó a otros dos testigos. Estos fueron Sugeiliy Rivera, pareja de Ricardo Cadiz y el agente José M. Acevedo, quien actualmente trabaja para la División de Vehículos Hurtados del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

A preguntas de la fiscalía, Rivera declaró que ellas estaba en el carro con Ricardo Cadiz cuando Verdejo lo llamó pidiéndole pastillas para abortar. Rivera indicó que escuchó su voz pero que no vio su cara. Le preguntaron también si sabía quien era Luis Cadiz y Rivera contestó que sí que era el hermano de Ricardo Cadiz. Sin embargo al preguntarle si vio a Luis y a Verdejo el 29 de abril del 2021, dijo que no.

El agente Acevedo, encargado de las estadísticas de la División de Vehículos de la Policía, explicó por su parte la data que se coloca en sistema cuando se reporta un vehículo hurtado. De igual manera dijo que verificó los datos de la Durango negra de Verdejo e indicó que la guagua no fue robada.

Verdejo enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, uso de arma de fuego, asesinato de un feto y carjacking que resultó en una muerte.

El cuerpo de Rodríguez Ortiz fue encontrado por las autoridades en la Laguna San José, cerca del Teodoro Moscoso, el 1ro de mayo de 2021. El cadáver fue hallado flotando y amarrado por el cuello, manos y pies con un alambre. De la cintura colgaba un bloque de hormigón.