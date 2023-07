Gobernador vetará enmiendas al Código Electoral si se cambia la edad para votar por correo

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el miércoles que, si las enmiendas al Código Electoral incluyen cambios en la edad para solicitar el voto por correo, no tendrá su apoyo.

“Le pedí a la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo y al comisionado electoral alterno (Edwin Mundo Ríos) del PNP que me den su parecer en cuanto a estas enmiendas. Estoy seguro que también los portavoces en Cámara y Senado me van a dar su parecer. Pero de entrada repito algo que ya dije: una de esas enmiendas está totalmente reñida con mi criterio, que es la enmienda que aumenta la edad para uno poder votar por correo a 80 años, no. Yo claramente favorezco que se les permita a los votantes, particularmente, los que tienen 60 años o más votar por correo. Eso es algo que se está haciendo en un sinnúmero de jurisdicciones y lo que se hace es facilitar el voto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Mencionó que no tiene problemas con establecer restricciones adicionales a través de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) o enmendar el periodo para solicitar el voto por correo.

“Pero, de entrada, el cambio en la edad les digo que eso por sí ya, va a causar un veto de mi parte. De las otras enmiendas, voy a recibir el insumo”, mencionó.

Entra las enmiendas aprobadas por la Asamblea Legislativa, se establecen, entre otras:

Que el Partido que elija el gobernador sugerirá a los demás comisionados electorales, quien presidirá la CEE durante ese cuatrienio. El mismo tendrá que ser confirmado por los comisionados electorales por unanimidad.

De igual manera, el Presidente(a) Alterno (a) será propuesto por el comisionado cuyo candidato a la gobernación obtuvo el segundo lugar en la anterior Elección General. El mismo será confirmado con el voto mayoritario de los comisionados(as) electorales. A su vez, el (la) Presidente(a) Alterno (a) a su vez, será quien dirija la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA)

Se tomaron previsiones en caso de que una vacante en la presidencia de la CEE obligue al Presidente Alterno a ocupar la misma.

Se elimina el concepto de “partidos propietarios” y se reinstalan las definiciones que se tuvieron por décadas (Partido principal, Partido de mayoría y Partido político).

Todos los partidos políticos que logren retener su franquicia en una elección general participarán en igualdad de condiciones (con los demás partidos políticos) en áreas electorales, sin hacer la distinción de “partidos propietarios”.

Sobre el Voto Adelantado:

Se devuelven las categorías de voto ausente en donde el elector tenga que justificar su ausencia de PR.

Permite el voto por correo a personas de 80 años o más.

Establece un “early vote” para que ciertas categorías de votantes puedan votar hasta dos domingos antes del día de una elección general.

La radicación de las solicitudes de voto adelantado comenzarán en enero del año electoral. Esto le dará oportunidad a la CEE de corroborar que en efecto ese elector está domiciliado en PR y que tiene derecho al voto.

Sobre la intención del Elector

Se modifican definiciones para garantizar la intención del elector a la hora de adjudicar su voto (marca en las papeletas).

Se modifica la definición de voto mixto a lo establecido en el 2012.