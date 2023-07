Drag Queen boricua contesta ataques de Thomas Rivera Schatz

La ‘drag queen’ puertorriqueña, Alyssa Hunter, respondió esta noche a los ataques del senador Thomas Rivera Schatz, quien criticó en redes sociales los nuevos videos de promoción de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en la que ésta es protagonista.

A través de redes sociales, Hunter expresó su rechazo a las expresiones del senador e hizo un llamado a contrarrestar el discurso de odio y discrimen.

“Para toda persona que critica desde el odio: Me escogieron a mí porque también soy un puertorriqueño sumamente orgulloso de su isla que ha representado el talento boricua en grandes escenarios y que con mucho amor y pasión continuaré haciéndolo donde quiera que esté, por esto y mucho más tengo las mismas cualidades y derechos de promover nuestro Turismo como cualquier otro artista. LA FAMOSA PREGUNTA: ¿Por qué me escogieron a mí? Porque vengo de una familia llena de valores donde desde muy pequeño se me inculcó el AMOR y el RESPETO hacia los demás, donde aprendí que únicamente haciendo el bien y haciendo las cosas con el corazón y viviendo la vida a Plenitud podemos lograr nuestros sueños sin hacerle daño a nadie”, expresó la ‘drag queen’ en redes sociales.

“Hoy quiero expresar mi apoyo incondicional a cada uno de ustedes que forma parte de la comunidad LGBTQ+. En este mensaje, me dirijo específicamente para contrarrestar el discurso de odio y discriminación. Es fundamental recordarle a todos que su orientación sexual no define su valor como ser humano. Cada uno de ustedes merece amor, respeto y aceptación, sin importar lo que digan aquellos que buscan perpetuar el prejuicio y la intolerancia”, continuó.

“Aquellos que comparten una mentalidad de odio están equivocados al creer que pueden dictar quién merece derechos y quién no. No permitan que su voz desaliente su lucha por la igualdad y la justicia. Recuerden que tienen el poder de resistir y superar cualquier adversidad. A pesar de las palabras y acciones discriminatorias, la comunidad LGBTQ+ ha demostrado una resiliencia extraordinaria a lo largo de la historia. Su amor y autenticidad rompen barreras y abren camino para una sociedad más inclusiva”, añadió.

Hunter también expresó: “No están solos en esta batalla. Hay innumerables aliados que están dispuestos a levantar la voz y luchar junto a ustedes. Juntos, podemos desafiar los estereotipos, derribar los muros de la discriminación y construir un futuro en el que todos podamos vivir libremente y sin miedo. No permitan que el odio los haga dudar de su valía. Son hermosos, fuertes y merecen todas las oportunidades y derechos que cualquier otro individuo tiene. Su contribución a la sociedad es valiosa y enriquece nuestras vidas de innumerables maneras”.

“Manténganse unidos y sigan defendiendo sus derechos. No dejen que las palabras de quienes buscan dividirlos y dañarlos los hagan retroceder. Juntos, podemos crear un mundo donde el amor y la aceptación sean los cimientos de nuestra convivencia”, concluyó.

En horas de la mañana, Schatz utilizó sus redes sociales para criticar los nuevos videos de promoción de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, donde la ‘drag queen’ puertorriqueña es protagonista.

“Cualquier puertorriqueño podría enumerar muchísimos y hermosos atributos de nuestra Isla del Encanto. ¡La hospitalidad, la cordialidad, nuestra cultura y tradiciones entre tantas cosas que nos llenan de orgullo! ¿La Compañía de Turismo escogió este?. ¿EN SERIO? ¡OJO Señor Gobernador! ¡JUZGUE USTED!”, lee la publicación del senador.