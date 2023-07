De Puerto Rico los ganadores de la cumbre nacional “NASS Summit 2023″

Tres jóvenes participantes de la organización Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR) se proclamaron como los máximos ganadores de la competencia NASS Summit 2023, que fue auspiciada por el Center of Transformation de Boys & Girls Club of Greater, en Washington.

Los estudiantes recibieron los premios Advisor Award, Diversity, Equity & Inclusion Award y STEM Award al presentar su proyecto “Cambio Climático: una amenaza para las reservas de agua de Puerto Rico”.

Aracellys Soto, Sofia Flores y Joediel Reyes fueron parte de los 50 alumnos de Estados Unidos y Puerto Rico que se presentaron en la cumbre nacional.

“Los participantes demostraron su liderazgo y compromiso para lograr justicia en el manejo y acceso de agua potable en las comunidades, con su proyecto de concienciación ambiental. Las propuestas de su proyecto son un paso adelante en las iniciativas de abogacía para detener el cambio climático” expresó Keila Rodríguez, gerente del pilar educativo en BGCPR.

Por su parte, los jóvenes que pusieron en alto a la juventud de boricua se expresaron sobre la importancia de esta experiencia, asegurando que en todo momento buscaron alzar sus voces para “hacer que las situaciones de Puerto Rico sean reconocidas”.

De igual forma, Reyes reconoció que “de esta experiencia me llevo nuevo conocimiento, nuevas perspectivas y la responsabilidad de ser parte de un gran cambio”. Igualmente, Flores sostuvo que “con este gran logro queremos que se tome acción inmediata con los embalses y crear una ley de dragado obligatorio. Gracias por la oportunidad de crecimiento, acabo de poner mi granito de arena para que ocurra el cambio que tanto necesitamos”.