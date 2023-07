Secretario designado de Educación ‘tuiteaba’ fuertemente a favor del PNP

El recién designado secretario interino del Departamento de Educación, Ángel Toledo López, rápidamente ha entrado en controversia por unas expresiones que realizó en el pasado a través de la red social Twitter.

Unos tuits del año 2013 muestran como el funcionario de Educación criticaba fuertemente el gobierno que para aquel entonces se encontraba bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático (PPD).

Toledo López aceptó que los mensajes publicados a través de las redes sociales fueron escritos por este, pero lo describió como “una etapa de su vida”.

“Son etapas de la vida, son cosas que uno maneja en un momento dado, son cosas que uno trabaja y posiblemente dice como resultado, incluso de la frustración que uno ve en un momento, pero ejemplo de eso como te digo es que esa transformación de persona y de espíritu también se da como para reconocer las labores de todos y todas independientemente sus colores en Puerto Rico y así ha sido desde hace mucho tiempo”, expresó en WKAQ 580.

¿Qué decían los tuits?

“Desde la gran nación opino que me importa poco quien gane las posiciones de VP del PNP siempre que venga a trabajar por el PNP”

“A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro. ¿Me lo pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín”

“He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año”

“The only difference between McDonald’s and the goverment of Puerto Rico is that McDonald’s has only one clown running the show”

“La obra de Alejandro (García Padilla) es llevar la economía al nivel de estiércol de manera que la mejoría más insignificante al final parezca un logro”

En entrevista con WKAQ, Toledo López, aceptó que estos mensajes fueron escritos por este pero aseguró que ha tenido una “evolución” en su forma de expresarse sobre el trabajo de los funcionarios que no son del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No, claro que no. Uno evoluciona y mira las cosas desde su justa perspectiva. Igualmente en esa misma cuenta en años mucho más recientes aplaudí la gestión de la alcaldesa Julio (Nazario, de Loíza), aplaudí la gestión del hermano del gobernador García Padilla en Coamo, aplaudí la gestión del alcalde de Peñuelas que todos son del Partido Popular porque hicieron su buena gestión”, expresó.

“Quizás esos comentarios se hicieron en un momento particular de mi vida donde estaba atendiendo otros asuntos, pero en este momento y desde que asumí la responsabilidad en el Departamento, incluso desde mucho antes...”, añadió.

Toledo López era el subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación. Pero antes, tuvo participación como analista político en el segmento de Enrique “Kike” Cruz en Lo Sé Todo.

Según el comunicado enviado por La Fortaleza, previo a laborar en Educación, Toledo López laboró por más de 20 años en el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM). Durante ese tiempo, y en diversos recintos, se desempeñó como miembro de la facultad de Ciencias Sociales y dictó cursos en Estadísticas, Administración Pública y Justicia Criminal.

Sus últimos 15 años en esta institución se desempeñó como administrador académico y llegó a ser vicerrector de dos recintos y rector de uno de ellos desde donde promovió una reestructuración administrativa y una reingeniería de procesos que permitió alcanzar las metas académicas trazadas. Trabajó extensamente con la administración de fondos federales, estatales y privados, y, bajo su incumbencia, se actualizaron acreditaciones de la institución universitaria y se desarrollaron nuevos programas académicos incluyendo doctorales, entre otras iniciativas.

Por otra parte, por varios años Toledo López se destacó como abogado privado enfocado en la práctica de familia y litigó casos civiles, criminales y administrativos. Además, formó parte de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entidad en la que también fue profesor y coordinador de investigaciones. A esto se suman las más de 15 conferencias que ha dictado y múltiples publicaciones de su autoría y otras en las que ha colaborado.

Toledo López tiene una maestría y un doctorado en Política Americana, Política Comparada y Metodología de la Investigación de Penn State University. También el doctor Toledo López cuenta con un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y se licenció en derecho luego de completar un Juris Doctor de la misma universidad. De igual forma, obtuvo una Maestría en Educación de la American College of Education enfocada en la educación bilingüe y la enseñanza de inglés como segundo idioma, y completó un certificado en Liderazgo Ejecutivo de la Universidad de Cornell.