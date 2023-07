Salen más tuits: Nuevo secretario de Educación asegura que expresiones en Twitter no deben tener impacto en su confirmación

El recién designado secretario del Departamento de Educación (DE), Ángel Toledo López, aseguró hoy que las controversiales declaraciones realizadas en Twitter hace una década no deben tener ningún impacto en su proceso de confirmación en la Legislatura.

Toledo López hizo referencia a declaraciones realizadas por él hace alrededor de 10 años en la red social donde atacó a la administración de Alejandro García Padilla. Otro asunto que trascendió hoy fue un retuit que realizó el funcionario a una publicación de Diálogo Social sobre “Los Derechos Reproductivos de la Mujer son Derechos Humanos” y que al parecer a levantado inquietudes el senador Thomas Rivera Schatz.

“Los Derechos Reproductivos de la Mujer son Derechos Humanos. Llama a tu legislador en la @CamaraConPR y exige que se respeten tus derechos. Medidas que limitan tus derechos: #NOalPS693 , #NoalPC1084 , #NoalPC715″, lee el tuit que Toledo retuiteó.

Cuando se le cuestionó si creía que esas expresiones pudieran incidir en el ánimo de “un sector conservador, cómo pueden ser los de la senadora de Proyecto Dignidad o el senador Rivera Schatz”, Toledo indicó que fue una expresión del pasado y que ha evolucionado.

Dijo que ante los senadores le corresponderá hablar “sobre lo que son las prioridades del Departamento Educación, lo que es la mirada hacia hacia la que nos tenemos que mover del Departamento”.

“Entiendo que no y no debe tener ningún impacto lo que pude yo haber dicho en un momento particular en mi vida privada, hace probablemente un poco más de una década. Es reflejo de esa circunstancia, de aquel momento, de lo que estaba ocurriendo hace diez años y naturalmente, de lo que muy probablemente era alguna frustración que quizás tenía en aquel momento. El tiempo ha pasado, hemos evolucionado y obviamente he crecido y madurado también, no solamente como persona, sino como profesional”, señaló.

“Yo estoy poniéndome a la disposición de todos y todas para hablar sobre lo que ellos entienden que son las prioridades, incluso sobre lo que entienden que son esas características que debe tener la persona que ocupa la silla de secretario o secretaria de Educación. Y estamos listos para explicar todo lo que tengan que preguntarnos. Yo espero que nuevamente esas visiones que nuevamente entiendo que no están atadas a mi función como Secretario de Educación y a lo que es trabajar para promover la aceleración de un aprendizaje, para trabajar por el rezago y mejorar ese rezago académico, pues eso definitivamente es lo que lo que debemos evaluar, las capacidades, las destrezas, el conocimiento que tengo para manejar eso, que sí es lo que lo que está ahora mismo en el tintero con relación a nuestro departamento Educación”, añadió.

Retweet del Secretario de Educación, Ángel Toledo, sobre los derechos reproductivos de la mujer

Mientras, el Rivera Schatz manifestó que a él le interesa conocer la postura de Toledo sobre varios temas. El senador ha sido muy vocal en temas como el aborto y la igualdad de género.

“A mí como senador y puertorriqueño, me importa muchísimo quien ocupe la Secretaría de Educación, sus opiniones, su visión de política pública, sus “evoluciones” sus principios y sus valores. ESO NO ES NEGOCIABLE. Que NADIE piense QUE NO ME IMPORTA si carga esqueletos en el clóset, aunque tenga los mejores deseos de trabajar! Advertidos, TRS”, compartió.

“Esos tuits hablan peor de él que de mi”: AGP espera que secretario designado del DE haya cambiado

El exgobernador Alejandro García Padilla, por su parte, reaccionó a las expresiones que Toledo hiciera previamente e indicó que espera que el funcionario “venga con otra actitud y deje de ser político”.

A través de la emisora NotiUno, García Padilla, le dio el beneficio de la duda al funcionario y espera que su actitud haya cambiado.

“Le pido a los senadores como puertorriqueño, que lo evalúen en sus méritos, esto si afecta o no sus méritos, cada cual tendrá su opinión, si una persona con ese temple puede dirigir una agencia y en este caso la agencia más grande del país”, expresó García Padilla.

“Es verdad que de eso van 10 años y cuando era chiquito se orinaba en la cama. Esperemos que ya no haga ninguna de las dos cosas. Él borró sus tuits, parto de la premisa de que -ya no esta en eso, igual que ya no se orina en la cama, ya no insulta a la gente por Twitter”, añadió.

“Que demuestre que no viene a ser político, no le guardo ningún rencor, no le guardo ningún tipo de pesar, dijo lo que dijo, esos tuits hablan peor de él que de mi, lamento que haya dicho esas expresiones sin ningún tipo de certeza”, culminó.

Secretario designado de Educación ‘tuiteaba’ fuertemente a favor del PNP

La controversia surgió luego que esta mañana en WKAQ se confrontara al funcionario con las expresiones que había realizado hace una década en la red social atacando al exgobernador.

Los tuits del 2013 muestran como el funcionario de Educación criticaba fuertemente el gobierno. Toledo López, en tanto, aceptó que fueron escritos por durante “una etapa de su vida”.

“Son etapas de la vida, son cosas que uno maneja en un momento dado, son cosas que uno trabaja y posiblemente dice como resultado, incluso de la frustración que uno ve en un momento, pero ejemplo de eso como te digo es que esa transformación de persona y de espíritu también se da como para reconocer las labores de todos y todas independientemente sus colores en Puerto Rico y así ha sido desde hace mucho tiempo”, expresó.

¿Qué decían los tuits?

“Desde la gran nación opino que me importa poco quien gane las posiciones de VP del PNP siempre que venga a trabajar por el PNP”

“A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro. ¿Me lo pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín”

“He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año”

“The only difference between McDonald’s and the goverment of Puerto Rico is that McDonald’s has only one clown running the show”

“La obra de Alejandro (García Padilla) es llevar la economía al nivel de estiércol de manera que la mejoría más insignificante al final parezca un logro”

Toledo López era el subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación. Pero antes, tuvo participación como analista político en el segmento de Enrique “Kike” Cruz en Lo Sé Todo.

Según el comunicado enviado por La Fortaleza, previo a laborar en Educación, Toledo López laboró por más de 20 años en el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM). Durante ese tiempo, y en diversos recintos, se desempeñó como miembro de la facultad de Ciencias Sociales y dictó cursos en Estadísticas, Administración Pública y Justicia Criminal.

Sus últimos 15 años en esta institución se desempeñó como administrador académico y llegó a ser vicerrector de dos recintos y rector de uno de ellos desde donde promovió una reestructuración administrativa y una reingeniería de procesos que permitió alcanzar las metas académicas trazadas. Trabajó extensamente con la administración de fondos federales, estatales y privados, y, bajo su incumbencia, se actualizaron acreditaciones de la institución universitaria y se desarrollaron nuevos programas académicos incluyendo doctorales, entre otras iniciativas.

Por otra parte, por varios años Toledo López se destacó como abogado privado enfocado en la práctica de familia y litigó casos civiles, criminales y administrativos. Además, formó parte de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entidad en la que también fue profesor y coordinador de investigaciones. A esto se suman las más de 15 conferencias que ha dictado y múltiples publicaciones de su autoría y otras en las que ha colaborado.

Toledo López tiene una maestría y un doctorado en Política Americana, Política Comparada y Metodología de la Investigación de Penn State University. También el doctor Toledo López cuenta con un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y se licenció en derecho luego de completar un Juris Doctor de la misma universidad. De igual forma, obtuvo una Maestría en Educación de la American College of Education enfocada en la educación bilingüe y la enseñanza de inglés como segundo idioma, y completó un certificado en Liderazgo Ejecutivo de la Universidad de Cornell.